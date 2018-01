Grupo Schincariol nega que esteja à venda O Grupo Schincariol divulgou nota nos principais jornais do País hoje, na qual nega os rumores de que estaria à venda. No comunicado, a empresa afirma que continuará a investir na ampliação de sua capacidade produtiva no País, de forma orgânica ou por meio de aquisições que estejam "alinhadas com a nova estratégia de crescimento adotada pelo grupo". A companhia informa ainda que iniciou um programa para o fortalecimento do modelo de gestão, com o objetivo de criar as bases necessárias para alavancar seus negócios de forma rentável. "Os acionistas da Schincariol continuam envolvidos na gestão estratégica da empresa e na proteção de seu legado", acrescenta o grupo, no comunicado.