Guarani vai pegar Paulista desfalcado O Guarani conquistou um importante resultado no último sábado ao vencer o Juventus, por 2 a 1, na Rua Javari. No entanto, nesta partida, o técnico Luís Carlos Ferreira perdeu alguns jogadores importantes. O volante Goéber recebeu o terceiro cartão amarelo e o atacante Edmílson, com dores na coxa, estão descartados para a próxima partida, contra o Paulista, quarta-feira, no Estádio Brinco de Ouro. "São jogadores de qualidade e que vão nos fazer falta. Mas nós temos jogadores importantes na reserva e eu confio neles", minimizou o treinador, que também não terá o meia Bilu, com uma contratura muscular. A boa notícia fica por conta da volta do volante Rodrigo Sá, que estava suspenso. Com a vitória sobre o Juventus, o time campineiro subiu para 11.ªcolocação no Paulistão com 13 pontos ganhos.