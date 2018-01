Guararapes encerra expansão em 2006 com duas lojas em SP e MT A Guararapes Confecções inaugurou a 85ª e a 86ª unidades da rede de lojas Riachuelo, respectivamente localizadas em São José dos Campos (SP) e em Cuiabá (MT). Inaugurada ontem, contando com 2.600 m² de área de vendas, a unidade localizada no Center Vale Shopping em São José dos Campos é a segunda loja da rede na cidade e a 27ª no Estado de São Paulo. A unidade de Cuiabá fica no Shopping Três Américas e possui 2.250 m² de área de vendas. Inaugurada hoje, esta é a segunda loja da rede no Estado do Mato Grosso. Desta forma, a companhia conclui seu plano de expansão de 2006, totalizando a abertura de nove novas lojas.