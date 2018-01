Guedes participa de lançamento de soja com mais proteína O ministro da Agricultura, Luís Carlos Guedes Pinto, participa hoje à tarde, na sede da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), em Brasília, de workshop de lançamento da soja de alta proteína. No evento, serão discutidos, entre outros pontos, a evolução histórica da soja como alimento e a importância nutricional e terapêutica do grão. O melhoramento genético de soja com alta proteína foi iniciado em 1992. O estudo foi desenvolvido pela Companhia de Promoção Agrícola (Campo) e as empresas japonesas National Institute of Agrobiological Resources (Nair) e a Food Department da Mitsubishi. Co. As características físico-químicas das sete primeiras cultivares permitem seu uso na indústria de alimentos à base de soja, como bebidas lácteas e queijos, além da produção industrial de proteínas isoladas. A oleaginosa tem sabor suave sem o gosto característico de feijão cru. Hoje pela manhã, Guedes Pinto participou de solenidade de assinatura do protocolo de intenções entre o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O protocolo deverá aprofundar e fortalecer as atividades de monitoramento e previsão de tempo e clima do país e América Latina, desenvolvidas pelos dois institutos, com apoio do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O documento foi assinado pelo diretores do Inmet, Antônio Divino Moura, e do INPE, vinculado Gilberto Câmara. "Esse protocolo deverá representar um marco na história da cooperação entre as duas instituições", comentou o diretor do INMET. Segundo Moura, com o estreitamento de relações entre os dois principais órgãos de meteorologia do País, um grupo de trabalho passará a funcionar de forma permanente e coordenada no planejamento, na solicitação de recursos e na formação de políticas para a área.