Gustavo Franco critica isenção a capital estrangeiro O sócio da Rio Bravo e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, disse à Agência Estado que isentar os investimentos estrangeiros de tributação como pretende o Ministério da Fazenda é uma medida que vai valorizar ainda mais o real. "Na minha época, quando o câmbio estava muito apreciado, uma coisa que se fez foi aumentar a tributação sobre capitais estrangeiros de curto prazo, estimulando o alongamento de prazos", afirmou, em referência à tributação com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre investimentos financeiros externos com alíquota que ia diminuindo à medida que o capital permanecia por mais tempo no Brasil, até chegar a zero. Irônico, o economista diz não entender a medida. "Estamos fazendo isenção de tributação para capital especulativo? Qual é o sentido disso? Esse sentido me escapa", disse.