Gustavo Franco critica projeto para liberalizar câmbio O projeto de lei de liberalização do câmbio apresentado hoje pelo líder do governo no Congresso, Fernando Bezerra (PTB-RN), "joga fora meio século de experiência acumulada sobre o câmbio", disse à Agência Estado o sócio da Rio Bravo e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco. Em seu artigo 8º, a minuta do projeto de lei diz que "ficam revogados" três decretos-leis, três leis e três decretos inteiros, além de um artigo e um inciso de outras duas leis. De acordo com Franco, a proposta elaborada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pela Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) é de "substituir toda a legislação cambial por um projeto de lei de menos de 10 artigos". "E por uma coisa pequena", completa. Ele se declara favorável ao que identifica como "coisa pequena" e objetivo do projeto: o fim da obrigatoriedade do exportador trocar dólar por reais e ter que trocar os reais por dólar de novo para pagar suas despesas no exterior, o que significa custos. "Tudo bem mudar isso, mas não precisa revogar toda a legislação cambial. Para quê?", pergunta. "A nenhuma dessas pessoas (favoráveis ao projeto) parece ocorrer que uma lei antiga não é necessariamente obsoleta, pode ser que ela seja boa. Tão boa, que sobreviveu a várias mudanças de conjuntura", disse. "Estão revogando o decreto-lei 23.259, de 1933, que é muito importante, que tem dispositivos muito ligados à lei monetária e que instituiu o curso forçado da moeda nacional", disse. Se forem mesmo revogados todos os decretos e leis listados no artigo 8º da minuta do projeto de lei de liberalização do câmbio, haverá conseqüências negativas sobre os investimentos de multinacionais e sobre a inflação, entre outros, segundo o ex-presidente do Banco Central e sócio da Rio Bravo, Gustavo Franco. O projeto de lei deve ser apresentado hoje pelo presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e pelo líder do governo, Fernando Bezerra (PTB-RN). "Se tem uma coisa que investidor gosta é de estabilidade. Tem um baita custo revogar lei velha", disse Franco. Uma das leis revogadas, a 4.131, de 1962, é que trata do registro do capital estrangeiro. "As multinacionais gostam do registro. O registro de capital estrangeiro pelo Banco Central é a garantia de que ela vai ter direito à remessa do seu dinheiro para o exterior se der algo errado. De repente, não tem mais garantia. Uma resolução do Conselho Monetário Nacional pode acabar com esse direito", diz Franco sobre o projeto. A possibilidade de ter conta corrente em moeda estrangeira no Brasil como propõe o projeto de lei de liberalização do câmbio "é uma aberração" para Gustavo Franco. "Sou totalmente contra. A moeda do País é o real. Qual o sentido de enfraquecê-la?", questiona. "Ter contas em outra moeda é um retrocesso. É uma coisa que se espera da Bolívia, do Equador, que têm economias mais fracas", disse. "Em uma economia que quer se desindexar, isso é um absurdo", afirmou. Dólares circulando livremente no País "sem dúvida" teriam impacto na inflação. Outro aspecto levantado por Franco é que o projeto de lei diz que as operações de câmbio serão realizadas exclusivamente por intermédio de instituições previamente autorizadas pelo Banco Central, mas revoga a legislação que estabelece punições para quem fizer câmbio fora dessas instituições autorizadas.