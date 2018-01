GVT amplia atuação no RS com entrada na cidade de Montenegro A GVT, operadora de telefonia que atende a região centro-sul do País e pediu registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar oferta publica de ações, informou hoje que a partir desta quinta-feira começou a operar em Montenegro, no Rio Grande do Sul. A empresa disse que vai disponibilizar na região central da cidade as linhas telefônicas digitais que começam pelo prefixo 3057 e oferecem recursos associados, como internet banda larga, ligações interurbanas pelo código 25, controle de conta, serviços adicionais e planos especiais para empresas de todos os portes. Com a instalação oficial em Montenegro, a GVT passa a atender 21 cidades no Rio Grande do Sul. Para facilitar o controle dos gastos com telefonia, a empresa adota a tarifação de chamadas por minutos, em vez de pulsos, o sistema de controle de conta que permite verificar a utilização dos minutos da franquia pelo próprio telefone a qualquer momento do mês e a visualização de todas as chamadas, inclusive as locais, pela conta detalhada.