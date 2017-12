GVT lança 10 Mbps para banda larga com rede de nova geração A GVT anunciou hoje a oferta da velocidade de até 10 Mbps no serviço de banda larga por meio de uma rede ADSL 2+, uma nova geração da infra-estrutura existente que é utilizada especialmente nos Estados Unidos e na Europa. A nova capacidade será ofertada tanto para o mercado residencial quanto para o corporativo. Para o varejo, existem agora sete planos disponíveis - de R$ 54,90 (250 Kbps) a R$ 399,90 (10 Mbps). No segmento empresarial, passam a ser ofertados quatro pacotes diferentes. A tecnologia ADSL 2+ utilizada pela GVT permite velocidades, em média, três vezes superiores às da rede ADSL comum. Esta infra-estrutura pode alcançar 24 Mbps de capacidade para downloads. O lançamento agregou o sobrenome Maxx ao Turbonet, nome fantasia da banda larga oferecida pela empresa. O produto está disponível nas 48 cidades em que GVT possui rede ADSL e ADSL 2+, nas regiões Centro-Sul e Centro-Oeste do País. A companhia também flexibilizou a contratação de maiores velocidades para aqueles que necessitam para consumos ocasionais. Por R$ 4,90, o assinante do pacote de até 750 Mbps terá disponível 1 Mbps por 24 horas. A contratação desta velocidade pode ser feita quantas vezes o cliente julgar necessário, pois não há limitação pela companhia.