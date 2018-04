Há impedimento legal para comprar Nossa Caixa, diz vice do BB O vice-presidente de Finanças do Banco do Brasil, Aldo Luiz Mendes, disse em encontro promovido pela Associação de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) que não há nada de concreto sobre os rumores de uma possível compra da Nossa Caixa. "Não há nada em análise no board do banco. Não sei de onde saiu essa notícia", disse. Ele lembrou que há atualmente um impedimento legal para o BB adquirir o controle de bancos oficiais estaduais ou federalizados. "Hoje, a única forma que temos de crescer no mercado é através de um esforço próprio de melhorar nossa eficiência e rentabilidade", disse.