Hering tem planos de vender parte do capital A rotatividade maior de coleções nas lojas é apenas uma face das mudanças que a Hering pretende promover até 2012. Fontes próximas à companhia dizem que agora, com o caixa mais saudável graças ao alongamento do prazo da sua dívida, ela se prepara para seguir um destes dois caminhos: fazer um novo lançamento de ações na Bovespa - a empresa tem capital aberto, mas suas ações são pouco negociadas na bolsa - ou vender uma participação para um fundo de private equity. Com essa estratégia, a Hering quer financiar seu projeto de expansão, que começa a tomar corpo neste ano. Além da introdução do conceito fast fashion, a companhia estabeleceu outras cinco diretrizes que nortearão seus negócios daqui para frente. Segundo o diretor de Relações com o Investidor, Fábio Hering, que detalhou o plano no último balanço, a companhia vai acelerar a abertura de lojas próprias, aumentar a distribuição em lojas multimarcas, levar seus produtos a cidades menores, continuar reduzindo o endividamento e dar mais ênfase ao cartão Hering. Conforme fontes próximas à companhia, a Hering quer se aproximar mais da classe C sem abandonar as coleções mais sintonizadas com as tendências da moda. ?Com o formato Hering Store, eles deixaram impressão de vender um produto caro?, diz a fonte. ?Ela vai ficar mais parecida com Renner e C&A em termos de público. O mix de produtos é que será diferente.? O desejo de democratizar a marca fica evidente na tentativa de chegar a centros menores. Segundo o balanço, essa é uma forma de ?atingir uma maior gama de classes sociais?. Atualmente, 90% das 190 lojas da rede estão em shopping centers. Para vender para esse público, a Hering precisará também corrigir uma de suas grandes deficiências. Ao contrário das outras redes, a companhia aproveita mal seu cartão. Ela não tem o interesse de criar um banco, como fez a C&A, mas sabe que há espaço para oferecer mais crédito para a compra de roupas.