Hipercard Banco aumenta capital para R$ 757,46 milhões O Banco Central (BC) autorizou aumento de capital do Hipercard Banco Múltiplo S/A (CNPJ 03.012.230). Aviso da Diretoria de Normas e Organização do Sistema Financeiro (Dinor), do BC, publicado na edição de hoje do "Diário Oficial da União" informa que o Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) aprovou o processo de aumento de capital do Hipercard, de R$ 78.944.534,38 para R$ 757.466.976,66.