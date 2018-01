HK cai 1,4% com declínio de China Mobile e imobiliárias Declínios na gigante China Mobile e em papéis de companhias imobiliárias puxaram o índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong para baixo nesta sexta-feira. O índice recuou 1,4%, para 18.690,82 pontos. Segundo analistas, o mercado estará volátil nas próximas sessões, com o Hang Seng oscilando entre 18.500 e 19.000 pontos. "O recuo de hoje deveu-se, em parte, ao fato de investidores estarem vendendo seus papéis para aplicar esses fundos em ofertas públicas iniciais (IPOs)", disse Kenny Tang, diretor associado do Tung Tai Securities Ltd. Entre os IPOs previstos estão Zhaojin Mining e China Coal Energy. China Mobile caiu 2,5% - só essa blue chip contribuiu com 37% da queda do índice da bolsa. O subíndice do setor de imobiliárias recuou 1,22%. Entre as companhias listadas nesse indicador, Sino Land caiu 0,1% e Sun Hung Kai Properties, 2,2%. A gigante de serviços de comunicação PCCW caiu 5% depois de acionistas minoritários da Pacific Century Regional Developments, empresa listada na Bolsa de Cingapura, terem sido derrotados em uma proposta de vender sua participação de 23% na líder em telefonia fixa de Hong Kong a um consórcio liderado pelo empresário Francis Leung. Analistas disseram que a companhia pode continuar sob pressão na próxima sessão. A expectativa de mais valorização do yuan puxou para cima a cotação das blue chips do setor imobiliário na Bolsa de Xangai, na China, e mais do que compensou o declínio nas ações dos bancos. O movimento fez com que o índice Xangai Composto alcançasse novo recorde de fechamento dos últimos cinco anos, após subir 0,1%. O Shenzhen Composto aumentou 0,9%. Beijing North Star avançou 5,8% e China Merchants Property Development teve alta de 3,7%. A estreante China Merchants Energy Shipping, maior operadora de navios petroleiros do país, obteve valorização de 72% em relação à sua oferta pública inicial. O Banco Comercial e Industrial da China (ICBC, na sigla em inglês), maior banco da China, teve queda de 1,3%, enquanto o Banco da China recuou 0,6%, mesmo porcentual de baixa do China Merchants Bank. A queda do dólar nos mercados internacionais ajudou o yuan a encerrar a semana com mais uma máxima pós-revalorização. Segundo os operadores, qualquer sinal de enfraquecimento do dólar na próxima semana pode levar a moeda norte-americana a romper a marca psicológica de 7,80 yuans. Às 5h40 (hora de Brasília), o dólar era cotado a 7,83 yuans no mercado de balcão, ficando abaixo dos 7,8334 yuans do fechamento de ontem. No sistema automático de preços, às 5h20 a cotação baixava para 7,8290 yuans, de 7,8311 yuans no fechamento de ontem. Em Taiwan, a Bolsa de Taipé fechou em alta pelo terceiro dia seguido e com o índice Taiwan Weighted registrando o maior total de pontos em mais de seis anos. O índice subiu 0,6%, com destaque para as firmas de construção civil e as que possuem ativos imobiliários. Landowner Taiwan Fertilizer terminou com alta de 5,9% e Pacific Construction se valorizou 7%. Na Coréia do Sul, o índice Kospi da Bolsa de Seul avançou 0,2%, influenciado pela notícia divulgada ontem de que a siderúrgica chinesa Shanghai Baosteel Group pode oferecer uma participação acionária à sul-coreana Posco e à japonesa Nippon Steel. As ações da Posco subiram 2,6%. Segundo o analista Choi Ji-Hwan, da corretora NH Investiment & Securities, a notícia é positiva para a Posco porque a aliança estabilizaria o preço do aço e aumentaria seu controle sobre o fornecimento de matéria-prima. O mercado de ações de Sydney, na Austrália, fechou em queda, pressionado pelas ações do setor financeiro e influenciado pelos resultados do pregão de Wall Street. O índice S&P/ASX 200 caiu 1%. No setor financeiro, Westpac recuou 2% e Macquarie Bank declinou 1,6%. O Macquarie Bank, maior banco do país, lidera um consórcio que está oferecendo 12 bilhões de dólares australianos pela compra da companhia aérea Qantas, cujas ações tiveram alta de 2,2%. As negociações preliminares começaram nesta semana e devem esquentar na semana que vem. Entre as mineradoras, BHP Billiton baixou 1,1%, com o mercado praticamente indiferente ao anúncio de que a empresa destinará mais US$ 860 milhões ao projeto de níquel Ravensthorpe. A UBS reduziu em 1% a avaliação dos papéis da mineradora e considerou decepcionantes o aumento de investimentos e a produção da mina. A Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, fechou em leve baixa. O índice composto de 100 blue chips recuou 0,05% no encerramento da sessão. Desempenho semelhante teve a Bolsa de Cingapura, onde o índice Strait Times fechou com baixa de 0,09%. Mas na Indonésia o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta terminou o pregão com alta de 0,92%. A Bolsa de Manila, nas Filipinas, não funcionou hoje devido a um feriado. As informações são da Dow Jones.