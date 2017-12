HK fecha com leve alta, esperando balanço do HSBC O pregão de hoje da bolsa de Hong Kong terminou com uma leve alta no índice Hang Seng, que avançou 0,1%. Os investidores estão otimistas quanto aos resultados do HSBC Holdings no primeiro semestre, prestes a serem divulgados. Sinais de aumento nas vendas de apartamentos também estimularam os negócios. O mercado acionário chinês encerrou com forte queda, a terceira baixa consecutiva. Os operadores estão vendendo papéis para levantar recursos e se preparar para as novas aberturas de capital previstas na bolsa local. O Xangai Composto perdeu 2,97% nesta segunda-feira e o Shenzhen Composto caiu 3,95%. Amanhã serão lançadas as ações da Daqin Railway. Segundo os operadores, os papéis devem alcançar uma valorização de 20% sobre o preço de lançamento. A cotação do yuan subiu, com o dólar valendo 7,9650 yuans no sistema automático de preços, contra 7,9712 na sexta-feira. A bolsa de Taiwan fechou com uma baixa de 0,4% no índice Taiwan Weighted. Os investidores aproveitaram a segunda-feira para realizar lucros, diante da perspectiva de que as principais empresas de tecnologia do país anunciarão resultados mais modestos no terceiro trimestre. A Phoenix Precision Technology divulgou a previsão de uma queda de 13% a 16% no faturamento do terceiro trimestre. Com o anúncio, suas ações caíram 7%. Na bolsa da Austrália, o índice S&P/ASX 200 terminou o pregão com alta de 0,6%, ajudado pela queda nas cotações do petróleo e pela alta no preço dos minerais metálicos. A expectativa de que os juros nos EUA parem de subir também estimulou o mercado, mas os investidores acreditam que o banco central australiano elevará suas taxas na próxima quarta-feira. BHP Billiton subiu 0,3% e Rio Tinto caiu 0,3%. Nas Filipinas, o índice PSE Composto atingiu uma elevação de 2,6%. Além da esperança de que o ciclo de alta dos juros nos EUA esteja terminando, a bolsa refletiu o desempenho de Nova York, onde o pregão de sexta-feira fechou com alta de 1,1% no índice Dow Jones. As ações da Philippine Long Distance Telephone Co. subiram 3,5%. A bolsa da Coréia do Sul encerrou a sessão com alta de 0,1% no índice Kospi. O índice composto de 100 blue-chips da bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) encerrou o dia em alta de 0,12%. O Strait Times, da bolsa de Cingapura, fechou em alta de 0,66% e o JSX Composto, da bolsa de Jacarta (Indonésia), subiu 1,06%. (As informações são da Dow Jones)