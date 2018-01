HK fecha com recorde de alta antes do feriado O índice Hang Seng, da Bolsa de Hong Kong, fechou em alta de 0,5%, aos 19.320,52 pontos, nível recorde, antes do feriado prolongado do Natal. ?A performance do mercado hoje foi muito boa em razão da atenção dada pelos investidores às várias empresas chinesas recentemente listadas no mercado?, disse Y.K. Chan, gerente de fundos da Phillips Asset Management. Dentre essas empresas, China Communications Construction subiu 4%. Outra companhia recém-listada, a Jin Jiang Hotels, teve alta de 3%. O setor bancário também teve um dia positivo, com as perspectivas de aumento do volume de empréstimos no próximo ano. Bank of Communications subiu 1,9% e China Construction Bank avançou 1,3%. Hong Kong Electric teve aumento de 1,1% com a informação de que vai elevar em 2,5% as tarifas de energia. Duas empresas que iniciaram a negociação de seus papéis em Hong Kong nesta sexta-feira tiveram resultados bastante diferentes. Ming An Holdings subiu 35%, estimulada pelos ganhos de outras seguradoras. Já Haitian International teve ganhos de apenas 5%. O Credit Suisse informou, em nota, que a empresa ?está sujeita a altos riscos macroeconômicos, especialmente por causa da diminuição do crédito?. A queda nos papéis do setor siderúrgico, provocada pelo acordo entre a Vale do Rio Doce e a Shanghai Baostell - que vai elevar em 9,5% o valor pago pela empresa chinesa à brasileira - ofuscou a boa estréia da Guangshen Railway no mercado chinês nesta sexta-feira. O Xangai Composto encerrou o dia estável, com ligeira alta de 0,03%. Já o Shenzhen Composto caiu 0,9%. Shanghai Baoshan Iron & Stell caiu 1%; Tangshan Iron & Steel teve baixa de 1,4%. Já Guangshen Railway contrariou a tendência, ao encerrar o dia com seus papéis cotados 64% acima da oferta pública inicial. Já outra empresa do mesmo setor, a Daqin Railway, registrou baixa de 4,8%. O yuan caiu e no fim do dia o dólar subia para 7,8211 yuans no sistema automático de preços, de 7,817545 yuans de quinta-feira. As compras de moeda norte-americana feitas por importadores chineses resultaram na queda do yuan hoje. Traders acreditam, porém, que a moeda local deve registrar alguma alta em relação ao dólar na próxima semana. A Bolsa de Taiwan registrou alta moderada nesta sexta-feira, sustentada pela demanda por papéis de empresas peso-pesado do índice. O Taiwan Weighted registrou aumento de 0,4%, em um dia de baixo volume de negociações, já que a maioria dos investidores estrangeiros está fora do mercado em razão das festas de fim de ano. ?No geral, os investidores institucionais continuam no lado comprador?, disse Andrew Teng, gerente de vendas da Taiwan International Securities. ?Mas muitas pessoas estão esperando por novos indicadores dos mercados globais?, afirmou. O índice Kospi subiu 0,1%, em um pregão com baixo volume de negociações e poucas compras antes do final de semana prolongado. Kookmin Bank teve alta de 0,3%, mas Samsung Electronics caiu 0,8%. Posco teve baixa de 1,9%. Realização de lucros nos últimos minutos do pregão fez com que a Bolsa de Manila, nas Filipinas, encerrasse o dia em baixa nesta sexta-feira, superando as altas registradas durante o dia. O PSE Composto caiu 0,1%. ?Nós precisamos de notícias positivas para fazer o mercado subir, mas aparentemente não há estímulo para isso?, disse Jose Vistan Jr., da AB Capital Securities. PLDT caiu 2,3%, mas Ayala teve alta de 4,9%. Em Sydney, o S&P/ASX 200 teve alta de 0,4%, estimulado pela forte procura por ações dos setores financeiro e de varejo, apesar da baixa dos papéis de empresas de recursos naturais, após a queda dos preços dos metais ontem. Westpac liderou a alta do setor bancário, fechando 1,2% acima do apurado ontem. Woolworths teve aumento de 1,4%; Coles Group avançou 1,7% e David Jones subiu 3,9%. Já BHP Billiton caiu 1%, como conseqüência da baixa de 3% nos preços do cobre ontem. As notícias sobre o acordo entre a brasileira Vale do Rio Doce e a chinesa Baosteel sobre o aumento de 9,5% nos preços do minério de ferro colaboraram para a queda. Na Indonésia, o recuo de pesos-pesados como Telkom (-1,5%) e a distribuidora de veículos Astra (-1,3%) contribuiu para a queda de 0,2% do índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta. Segundo analistas, investidores procuraram desfazer posições para se proteger de algum acontecimento durante o fim de semana prolongado. O mercado indonésio não vai abrir segunda-feira. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur fechou em alta de 0,28%. Em Cingapura, o índice Strait Times subiu 0,74%. As informações são da Dow Jones.