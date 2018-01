HK fecha em alta com ganhos de novas listadas Fortes ganhos de novas empresas listadas na bolsa e a alta em Wall Street, onde o índice Dow Jones fechou acima dos 12.400 pontos pelo segundo dia seguido levaram a Bolsa de Hong Kong a fechar em alta. O índice Hang Seng subiu 1,01%, para 19.110,65 pontos. Neo Neon subiu 30%. China Communication Construction ganhou 38%. As principais produtoras de petróleo da China também subiram com a alta dos preços do óleo devido à decisão da Opep de reduzir a produção. PetroChina subiu 1% e Sinopec, 2%. Rumores de que o conglomerado Hutchison Whampoa Ltd. estaria vendendo seus negócios de telefonia de terceira geração na Europa para a China Mobile mexeu com os preços das duas companhias. Hutchinson, que negou os rumores, subiu 2,9% e China Mobile caiu 0,16%. A estréia da Zhejiang Netsun Co. no mercado chinês provocou um aumento da demanda por empresas do setor de tecnologia nesta sexta-feira, fazendo com que o Xangai Composto atingisse recorde de alta pelo segundo dia consecutivo. O principal índice da Bolsa fechou em alta de 1,1%, aos 2.273,91 pontos. O Shenzhen Composto subiu 1,7%. Os papéis da Zhejiang Netsun encerraram o dia a 62,80 yuans, valor mais do que quatro vezes superior ao preço inicial, de 14,09 yuans. ?Os investidores querem dar um prêmio relativamente alto para empresas de tecnologia recentemente listadas e é por isso que a Zhejiang Netsun subiu tanto hoje?, disse Ding Chaoyu, analista da Great Wall Securities. China Vanke teve alta de 3%; Financial Street avançou 3,1% e Poly Real Estate Group subiu 7,6%. O yuan caiu e no fim do dia o dólar subia para 7,8275 yuans no sistema automático de preços, de 7,8201 yuans de quinta-feira. A apreciação da moeda americana em relação à chinesa ocorreu após o final das conversações entre oficiais dos EUA e da China. Os dois países concordaram que aumentar a flexibilidade cambial na China é a chave para reduzir os desequilíbrios comerciais. O índice Taiwan Weighted registrou hoje sua segunda alta consecutiva, com avanço de 0,8%, fechando em 7.538,82 pontos, em decorrência dos recordes registrados ontem nos mercados chinês e norte-americano. ?As ações nos EUA e na China, os dois países com maior influência sobre a economia de Taiwan, estão indo bem e isso é positivo para os papéis locais?, disse Daniel Tseng, da Fubon Securities Investment Services. Ações dos setores de construção e têxtil lideraram os ganhos. Já alguns papéis de alta cotação sofreram realização de lucros. High Tech Computer caiu 2,8% e E-ton Solar Tech teve baixa de 3%. O índice Kospi da Bolsa sul-coreana subiu 0,2%, com um pregão de volume moderado, apesar do registro de realização de lucros após a alta de ontem. ?O mercado parece ter tomado a direção de uma tendência de alta e espera-se que permaneça dessa forma até o fim do ano?, disse Kim Joo-Hyeong, do Tong Yang Investment Bank. Os papéis do Kookmin Bank subiram 2%. Hynix Semicon teve alta de 1,3% e Posco avançou 2,1%. Nas Filipinas, o PSE Composto fechou acima do nível de resistência de 2.850 pontos com alto volume negociado. O principal índice da Bolsa de Manila subiu 0,8%, aos 2.856,26 pontos, a mais alta pontuação desde junho de 1997. O bom resultado foi liderado pelos papéis da PNOC-Energy Development, que subiram 3,6%. Philippine Long Distance Telephone teve alta de 1%. ?Nós fomos inspirados pelo bom desempenho nos EUA. No front político, o Congresso filipino deu indicações de que vai se esforçar para emendar a Constituição, o que vai melhorar as tensões políticas e dar aos investidores razões para se posicionarem no mercado no próximo ano?, disse Astro del Castillo, diretor-gerente da First Grade Holdings. Em Sydney, o índice S&P/ASX 200 subiu 0,04%, encerrando o dia aos 5.5675,4 pontos, superando o recorde de 5.587,4 pontos. Empresas que trabalham com recursos minerais lideraram a alta, já que os preços do cobre, níquel e petróleo registraram aumento ontem. Os papéis do setor bancário caíram depois que o ANZ divulgou que seu ritmo de crescimento vai diminuir no ano que vem. BHP subiu 0,5% e Rio Tinto avançou 0,7%. Woodside teve aumento de 2,7%. ANZ sofreu queda de 0,5%. Ganhos da Gas Negara, distribuidora de gás que teve seus papéis valorizados em 3,5%, e da Telkom, que ganhou também 3,5%, conduziram o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, a alta de 1,4%, registrando um recorde de pontos, fechando em 1.792,164. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur fechou com alta de 1,3% e, em Cingapura, o Strait Times terminou com ganhos de 0,51%. As informações são da Dow Jones.