HK fecha em alta estimulada pela liquidez do mercado O bom desempenho dos mercados chinês e norte-americano fez com que a Bolsa de Hong Kong registrasse alta de 1,5%, aos 19.240,12 pontos. Bancos chineses e seguradoras atingiram recordes durante o pregão, graças à grande liquidez, disse Castor Pang, estrategista da Sun Hung Kai Research. China Life subiu 8,2% e Ping An teve alta de 2,5%. HSBC avançou 0,9% e China Mobile fechou 1,9% acima do preço de fechamento de ontem. O primeiro dia de negociação dos papéis da Datang International Power Generation foi melhor do que o esperado pelo mercado. Por essa razão, o principal índice da Bolsa de Xangai registrou seu quinto recorde consecutivo de alta, apesar das quedas sofridas pelas ações de alguns bancos. O Xangai Composto teve alta de 0,4%, fechando aos 2.373,21, e o Shenzhen Composto subiu 1,4%. Os papéis da Datang Power subiram 71% no dia em que estrearam no pregão. Analistas atribuem esse desempenho ao moderado aumento da demanda de energia e à estabilização dos preços do carvão. Shandong Aluminium subiu 10%, assim como Lanzhou Aluminium. As ações do setor bancário caíram em razão da expectativa de novas altas do yuan em relação ao dólar. Banco Industrial e Comercial da China (ICBC, Industrial and Commercial Bank of China) caiu 0,9% e Bank of China teve baixa de 0,7%. O yuan subiu e no fim do dia o dólar caía para 7,8142 yuans no sistema automático de preços, de 7,8206 yuans de terça-feira. A queda do dólar em relação ao euro e à libra esterlina provocou a alta valorização da moeda chinesa nesta quarta-feira. A divulgação do relatório do Tesouro dos EUA sobre as políticas monetárias globais, ontem, não conseguiu mudar o foco do mercado sobre a fraqueza do dólar. O índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipé fechou em alta de 0,7%, liderada por papéis de empresas dos setores de vidro e papel. ?No curto prazo, o índice irá seguir a performance dos mercados globais?, disse Andrew Teng, gerente de vendas da Taiwan International Securities. A forte recuperação do mercado tailandês nesta quarta-feira teve pouco impacto sobre os negócios em Taiwan, já que a Bolsa registrou queda moderada ontem. O índice Kospi, da Bolsa da Coréia do Sul, registrou aumento de 1%, estimulado pela recuperação do mercado tailandês. As maiores altas foram de ações de empresas de tecnologia da informação, bancos e montadoras de veículos. Samsung Electronics avançou 0,1% e Hyunday Motor subiu 0,7%. O mercado filipino encerrou o dia em baixa. O índice PSE Composto recuou 0,7%, com moderado volume de negócios, depois das perdas registradas ontem em decorrência da decisão do governo tailandês de controlar o movimento de capitais no país. Investidores de longo prazo devem aproveitar a situação gerada ontem para comprar blue chips. Liderando as baixas do dia, os papéis da PLDT caíram 0,4%, depois da queda de 2,4% de seus ADRs ontem. Já Manila Water subiu 1%, em razão da alta das tarifas cobradas pela empresa, prevista para o próximo mês. O bom desempenho dos demais mercados asiáticos teve grande influência no desempenho da Bolsa australiana nesta quarta-feira. BHP Billiton e Commonwealth Bank of Austrália foram as ações que mais contribuíram para o bom resultado do mercado. Os papéis da Promina também subiram, depois de a Comissão de Competição e Consumo ter aprovado o projeto da Suncorp de adquirir a seguradora. O índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,9%, aos 5.607,8 pontos. BHP subiu 1,8%. Os investidores na Ásia ficaram aliviados com a recuperação do mercado tailandês, depois que o governo do país revogou algumas das restrições financeiras que causaram a forte queda de 14,8% em Bangoc ontem. O índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, subiu 1,7%, ajudado pela resistência do dólar indonésio, que teve ganhos nos mercados asiáticos devido ao temor de contágios das medidas da Tailândia de restringir a saída de capitais. Para analistas, isso mostra que os investidores confiam na economia do país e em seu mercado acionário. Entre os papéis que tiveram os maiores ganhos estão Gas Negara, com alta de 2,6%; Telkom, que subiu 1%; e Bank Mandiri, com ganho de 2,7%. No mercado malásio, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur subiu 1,5% e, em Cingapura, o Strait Times teve alta de 1,03%. As informações são da Dow Jones.