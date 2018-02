HK fecha em baixa com expectativa por dados dos EUA A divulgação de vários dados sobre a economia norte-americana, prevista para esta semana, atrai a expectativa dos principais mercados de ações da Ásia, mantendo-os em compasso de espera. O índice de confiança do consumidor, a renda pessoal, as encomendas à indústria e os salários não-agrícolas devem mostrar se a economia dos EUA está sofrendo uma desaceleração, e em que ritmo. Devido à preocupação dos investidores quanto a esses dados, a Bolsa de Hong Kong encerrou os negócios desta segunda-feira em baixa. O índice Hang Seng recuou 0,2%. Na China, a Bolsa fechou em alta. O índice Xangai Composto registrou ganho de 1,7% e o Shenzhen Composto, de 2,4%. O principal motivo foi a divulgação, pela gigante China Petroleum & Chemical (Sinopec), de um plano de reestruturação acionária que deve beneficiar fortemente os acionistas minoritários da companhia. Também serviu de estímulo a decisão tomada na semana passada pelas autoridades reguladoras de reduzir as exigências para instituições estrangeiras investirem no mercado local. A moeda chinesa acompanhou o movimento de outras moedas e se valorizou frente ao dólar. A cotação da moeda norte-americana fechou em 7,9693 yuans no sistema automático de preços, contra 7,9768 na sexta-feira. Em Taiwan, o mercado acionário fechou no nível mais baixo das últimas três semanas, afetado por incertezas na política interna e pela saída de investimentos estrangeiros. O índice Taiwan Weighted declinou 1,3%. Líderes da oposição lançaram uma campanha para derrubar o presidente Chen Shui-bian e preparam manifestações para o mês que vem. Na Bolsa da Coréia, o índice Kospi recuou 0,1%. A alta nas ações dos estaleiros compensou a queda em papéis de bancos e corretoras. Na Austrália, o mercado de ações fechou praticamente estável, com o índice S&P/ASX 200 encerrando em alta de apenas 0,01%. A Bolsa das Filipinas fechou em alta, puxado pelas blue chips Philippine Long Distance Co. (PLDT) e Ayala Corp., que se beneficiaram das compras feitas pelos ?caçadores de barganha? após cinco dias de retração do mercado. O índice PSE Composto subiu 1,1%. PLDT ganhou 2,1% e o conglomerado Ayala se valorizou 2,3%. O índice Composto de 100 blue chips da Bolsa da Malásia fechou em alta de 0,05% e o Strait Times, da Bolsa de Cingapura, perdeu 1,07%. Em Jacarta (Indonésia), o JSX Composto fechou em alta de 0,08%. (As informações são da Dow Jones)