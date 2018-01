HK perde 0,55%, pressionada pela China Mobile A Bolsa de Hong Kong teve nova baixa nesta sexta-feira, ainda sob pressão da queda nas ações da China Mobile e influenciada também pelo resultado negativo no pregão de ontem em Nova York. Apesar da boa estréia de três empresas na bolsa, cujas ações subiram fortemente em relação ao preço de lançamento, o índice Hang Seng diminuiu 0,55%. A China Mobile, maior operadora de telefonia móvel do país, caiu 1,8%, ainda sob o impacto da venda de um grande lote de ações da empresa por parte de um investidor. China Merchants subiu 5,6%. China Communications Service, subsidiária da China Telecom, estreou na bolsa com alta de 85,5%; enquanto o IPO da mineradora Zhaojin Mining registrou valorização de 26% e o da AUPU, fabricante de acessórios de banheiro, obteve ganho de 32,5%. Os rumores de que o banco central aumentará as taxas de juros ou o compulsório dos bancos neste final de semana, além das realizações de lucros com ações que registraram fortes altas nos últimos dias, fizeram a Bolsa de Xangai, na China, fechar com uma queda acentuada. O índice Xangai Composto perdeu 2,9%, aos 2.093,64 pontos, e o Shenzhen Composto caiu 3,3%. Operadores disseram que o Xangai Composto pode baixar até os 2.050 pontos na próxima semana, antes de voltar a testar seu recorde de 2.245,43 pontos, atingido em 14 de junho de 2001. A especulação sobre o possível aperto na política monetária surgiu com a notícia, de uma fonte não revelada, de que o Banco Popular da China (banco central) se reuniria com os quatro maiores bancos do país na tarde de hoje. China United Telecommunications desabou 8,1%, depois de ter se valorizado 25% desde o início do mês, com a expectativa em torno do lançamento das licenças para a exploração dos serviços de terceira geração da telefonia móvel. No mercado cambial chinês, o dólar fechou em alta pelo terceiro dia consecutivo, na esteira de sua valorização frente a outras moedas. No sistema automático de preços, a cotação da moeda norte-americana subiu para 7,8247 yuans, de 7,8220 yuans no fechamento de ontem. A Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, encerrou em baixa, com as perdas sendo lideradas pelos pesos-pesados no setor de tecnologia, em meio às preocupações em torno da persistente valorização do won. O índice Kospi recuou 1,4% e, aos 1.390,43 pontos, fechou abaixo dos 1.400 pontos pela primeira vez em um mês. Samsung Electronics caiu 2,4% e Hynix Electronics perdeu 3,7%. As ações da Korean Air diminuíram 0,3% com a notícia de que a companhia aumentará as tarifas de vôos internacionais para compensar a elevação no custo do combustível. A Bolsa de Taipei, em Taiwan, recuou devido às incertezas quanto às eleições para prefeito da cidade, a segunda maior do país. O índice Taiwan Weighted caiu 0,7%. O índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney, na Austrália, baixou 0,7%. As ações das mineradoras BHP Billiton e Rio Tinto lideraram o recuo, pressionadas pelo declínio da cotação do cobre e do zinco. BHP Billiton caiu 1,7%, Rio Tinto baixou 1,5% e Ziniflex perdeu 5,3%. Também pesou no resultado do pregão a expectativa dos investidores em relação aos dados sobre o mercado de trabalho nos EUA, que serão divulgados hoje. Na Bolsa de Manila, nas Filipinas, o índice PSE Composto fechou com alta de 1,3%, apoiado pelos fortes ganhos da Manila Electric, cujas ações dispararam 36%. A Suprema Corte do país confirmou um aumento de tarifas da distribuidora de energia, aprovado pelos órgãos reguladores há três anos. Na Bolsa de Jacarta, Indonésia, a queda dos papéis da gigante de telecomunicações Telkom liderou a baixa do índice JSX Composto, que recuou 0,38%. A Telkom caiu 1,4% devido a realização de lucro de investidores. Sua rival Indosat também caiu, a 1,7%, enquanto no setor bancário Bank Rakyat recuou 2,8%. Segundo analistas, as quedas em muitos mercados regionais levaram os investidores a realizarem lucros em Jacarta, observando, contudo, que o sentimento dos investidores pelas ações indonésias continua sendo de confiança, devido ao corte feito pelo banco central do país na taxa de juro ontem. Alta da distribuidora de veículos Astra, que ganhou 0,6%, impediu perdas maiores no índice. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips fechou em alta de 0,03%. Em Cingapura, o Strait Times encerrou a sessão com perda de 1,26%. As informações são da Dow Jones.