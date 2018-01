HK: recorde de pontos com ações do setor imobiliário Notícias sobre vendas de apartamentos impulsionaram as ações do setor imobiliário e levaram o índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong a bater o recorde de pontos nesta sexta-feira. O índice avançou 0,2% e chegou aos 18.749,69 pontos. Os analistas acreditam que o índice chegará aos 19 mil pontos na semana que vem. Na China, o índice Xangai Composto da Bolsa de Xangai atingiu seu maior nível de fechamento dos últimos cinco anos, depois de subir 0,8% e alcançar 1.866,36 pontos. Trata-se do maior total de pontos desde 5 de setembro de 2001. Segundo os analistas, as ações de bancos e de incorporadoras imobiliárias devem levar o índice a testar o nível dos 1.900 pontos na próxima semana. O Shenzhen Composto avançou 0,5%. Os papéis do BICC - Banco Comercial e Industrial da China (ICBC, na sigla em inglês), que estrearam nas bolsas de Xangai e Hong Kong no dia 27, tiveram alta de 2,4%. Shanghai Pudong Development Bank registrou ganho de 1,9% e Hua Xia Bank subiu 6,6%. No mercado de câmbio, uma pequena queda do dólar frente ao iene acabou elevando a cotação da moeda chinesa, o yuan. No sistema automático de preços, o dólar foi cotado a 7,8712 yuans, contra 7,8740 yuans ontem. No mercado de balcão, o dólar chegou a cair para 7,8708 yuans no meio do dia, a cotação mais baixa desde a revalorização cambial do ano passado. Em Taiwan, o índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipei aumentou 1,2%. Os setores petroquímico e siderúrgico tiveram os melhores desempenhos. A ação mais negociada, da China Petrochemical Development, teve alta de 1%. Após o fechamento da bolsa, promotores anunciaram que já dispõem de evidências para indiciar o presidente Chen Shui-bian e sua esposa, ambos acusados de corrupção. O indiciamento formal do presidente só ocorrerá após o término de seu mandato, mas o processo contra a primeira-dama já foi aberto. Segundo analistas, a crise política pode precipitar uma realização de lucros na Bolsa de Taipei na próxima semana. Na Coréia do Sul, a Bolsa de Seul fechou praticamente estável. O índice Kospi subiu apenas 0,01%. A venda de ações das empresas de tecnologia por parte dos investidores estrangeiros ofuscou os ganhos dos setores ligados à demanda doméstica, como a construção civil. Neste setor, Hyundai Engineering & Construction teve elevação de 1,7% e Daewoo Engineering & Construction subiu 2,9%. O governo anunciou que mudará a legislação para incentivar a oferta de imóveis. De acordo com analistas, a mudança ajudará as grandes empresas de construção. O índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney subiu 0,4%, com destaque para as ações do Banco Nacional da Austrália (NAB, na sigla em inglês) que se valorizaram 3,7%. O Banco anunciou um aumento de 10% em seu lucro líquido anual. Outros bancos tiveram forte alta, inclusive com a expectativa de algumas fusões no setor. A mineradora BHP Billiton recuou 0,5%. A Bolsa de Manila, nas Filipinas, fechou com a 11ª alta consecutiva. O índice PSE Composto subiu 1,7%, mas os operadores prevêem uma correção técnica na semana que vem. A alta de hoje foi uma reação à decisão da agência Moody´s, que ontem elevou de negativa para estável a classificação de risco do país. Pouco antes do anúncio da Moody´s, o banco central afrouxou a política monetária. Philippine Long Distance Telephone, a ação mais negociada, teve alta de 2,7%. Sua concorrente, Globe Telecom, aumentou 4,4%. Ayala Land avançou 1,6%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur fechou o pregão com ganho de 0,28%. Na Bolsa de Cingapura, o índice Strait Times encerrou as negociações com queda de 0,32%. Na Indonésia, a Bolsa de Jacarta terminou a sessão com o índice JSC Composto computando alta de 0,33%. A Bolsa de Tóquio não operou devido a feriado no Japão. As informações são da Dow Jones.