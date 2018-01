HK recua 0,03% com perdas de imobiliárias e bancos A retração das ações do setor imobiliário determinou hoje uma leve queda da Bolsa de Hong Kong, com o índice Hang Seng marcando declínio de 0,03%. No meio da sessão, o índice chegou a atingir recorde de alta, mas os analistas dizem que o Hang Seng deve passar por uma pausa antes de retomar a tendência ascendente. Cheung Kong caiu 1,2%, Hang Lung Properties recuou 1% e Sun Kai Properties baixou 1%. Entre os bancos, China Merchants Bank declinou 2,8% e China Construction Bank perdeu 1,9%. Na Bolsa de Xangai, na China, as ações dos bancos recuaram nesta sexta-feira e levaram o índice Xangai Composto a encerrar uma seqüência de oito pregões consecutivos de alta, com queda de 0,6%. Já o Shenzhen Composto subiu 0,7%. Segundo os analistas, a correção do Xangai Composto deve continuar na próxima semana, mas não mudará a tendência de alta no longo prazo, baseada na expectativa de valorização do yuan. Banco Comercial e Industrial da China (ICBC, na sigla em inglês), a maior companhia listada na bolsa chinesa, declinou 1,3%, depois de acumular uma valorização de 20% desde o início de novembro. China Merchants Bank teve queda de 3,2%, depois de se valorizar quase 30% no mesmo período. Os analistas dizem que a alta dos bancos pode estar perto do fim. Apoiadas pela elevação na cotação dos metais no mercado internacional, a mineradora Jiangxi Copper subiu 2,3% e Yunnan Copper ganhou 1,4%. A desvalorização do dólar nos principais mercados cambiais do mundo levou o yuan a alcançar novas máximas pós-revalorização, pelo segundo dia consecutivo. Os operadores acreditam que o yuan suba ainda mais na semana que vem, antecipando o aumento da pressão política dos EUA por uma flexibilização no regime cambial chinês, já que o secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, visita a China em meados de dezembro. De acordo com os operadores, a cotação do dólar pode testar a importante marca psicológica de 7,85 yuans, que marca o teto da banda de flutuação do dólar de Hong Kong frente ao norte-americano. Nesta sexta-feira, no mercado de balcão, o dólar era cotado a 7,8525 yuans às 6h40 (hora de Brasília), contra 7,8620 no fechamento de ontem. No meio do dia, a cotação chegou a 7,8520 yuans. No sistema automático de preços, o dólar valia 7,8542 yuans às 6h20 (hora de Brasília), de 7,8605 no fechamento de ontem. No meio do dia, chegou a 7,8521 yuans. Em Taiwan, a Bolsa de Taipei fechou em alta pela nona sessão consecutiva, puxada pelas ações do setor de tecnologia. O índice Taipei Weighted avançou 0,6%, com destaque para Acer, que subiu 6,8%, e Advanced Semiconductor Engineering, que aumentou 2,6%. Em Seul, na Coréia do Sul, a bolsa terminou o pregão com alta moderada. Os ganhos foram liderados pelas corretoras, mas ações do setor bancário pressionaram para baixo o índice Kospi, que fechou com elevação de 0,2%. Destacaram-se os papéis do Kookmin Bank e do Korea Exchange Bank. Ontem, a Lone Star fechou um acordo para vender o controle do Korea Exchange Bank ao Kookmin. As ações deste último caíram 2,5% e as do Korea Exchange Bank subiram 5,5%. Entre as corretoras, Daewoo Securities aumentou 1,4% e Daishin Securities avançou 5,3%. A Bolsa de Sydney, na Austrália, fechou com uma ligeira queda, mas o índice S&P/ASX 200 permanece bem apoiado, o que deixa os operadores com a expectativa de que o mercado ganhe um impulso adicional antes do fim do ano. O índice S&P/ASX 200 recuou 0,2%. A maior influência negativa veio da BHP Billiton, que perdeu 0,9%. Bancos também tiveram perdas, com o National Austrália Bank declinando 1,1%. A produtora de cerveja e vinho Foster´s Group aumentou 1,3%, enquanto continuam a circular rumores sobre sua compra pela belga InBev. APN News & Media caiu 6,2% depois de encerrar negociações para uma fusão com a Independente News & Media. Caçadores de barganha aproveitaram a baixa de ontem da Bolsa de Manila, nas Filipinas, e foram às compras na sessão de hoje, puxando o índice PSE Composto para uma alta moderada de 0,1%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur encerrou a sessão em alta de 1,33%. O índice Strait Times da Bolsa de Cingapura recuou 0,83%. Na Indonésia, o JSX Composto, da Bolsa de Jacarta, terminou a sessão com ganho de 0,80%. As informações são da Dow Jones.