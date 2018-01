HK recua 0,1%, aguardando reunião do Fed A Bolsa de Hong Kong fechou com leve baixa, aguardando o resultado da reunião do Fed (o banco central dos EUA) sobre as taxas de juros. O índice Hang Seng caiu 0,1%, aos 18.907,33 pontos. Apesar da queda, os operadores acreditam que o índice pode tocar os 20 mil pontos em pouco tempo. China Mobile subiu 0,2%. A expectativa de novas listagens de blue chips no mercado acionário chinês impulsionou a Bolsa de Xangai. O índice Xangai Composto fechou com alta de 1,8%, aos 2.218,95 pontos, e o Shenzhen Composto subiu 0,2%. Os investidores começaram a especular sobre a possibilidade de que novas blue chips passem a fazer parte da bolsa depois que a seguradora China Life Insurance revelou a intenção de lançar 1,5 bilhão de ações tipo ?A?, o que a tornaria a primeira seguradora listada no mercado local. O resultado do pregão também foi influenciado pelas ações dos bancos, que subiram com a expectativa de valorização do yuan antes da visita à China do secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, a partir de quinta-feira. Banco Comercial e Industrial da China (ICBC, na sigla em inglês) subiu 5,6%, Hua Xia Bank teve alta de 8,1% e China Minsheng Bank ganhou 4,4%. Segundo os analistas, as realizações de lucros devem aumentar, já que o Xangai Composto aproxima-se do nível recorde, de 2.245,43 pontos, alcançado em junho de 2001. A visita de Paulson fez surgir a especulação de que o governo chinês acelerará a valorização do yuan, em resposta às pressões dos EUA. Com isso, a cotação do dólar caiu para 7,83 yuans no sistema automático de preços às 5h45 (hora de Brasília), contra 7,8333 no fechamento de ontem. Segundo os analistas, porém, a moeda norte-americana não deve cair abaixo de 7,82 yuans nesta semana, com a China optando por mudar seu regime cambial no longo prazo, ao invés de promover apreciações bruscas no curto prazo. Em Taiwan, o índice Taipei Weighted da Bolsa de Taipei recuou 2%, com as perdas sendo lideradas pelos setores de construção civil, turismo e eletrônica. Este último foi afetado pelas notícias de que a Dell diminuiu suas encomendas de monitores e de que o setor passará por uma investigação sobre práticas monopolistas. A Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, também fechou em queda, pressionada pelas vendas realizadas por investidores institucionais, às vésperas dos vencimentos de quinta-feira no mercado futuro. O índice Kospi desceu 0,99%. LG.Philips LCD caiu 4,26% e Samsung Electronics, 0,66%. Na Austrália, a Bolsa de Sydney fechou com alta moderada, depois de ter alcançado um recorde de pontos no meio do dia, ajudada pela notícia de que a Zinifex planeja uma fusão com a belga Umicore. O índice S&P/ASX subiu 0,1%. Zinifex atingiu valorização de 4,1%, enquanto BHP Billiton caiu 1,2% e Rio Tinto, 0,9%. O índice PSE Composto da Bolsa de Manila, nas Filipinas, caiu 0,03%. Meralco (Manila Eletric Company) recuou 2,7%; PLDT (Philippine Long Distance Telephone Company) desceu 0,2%. Megaworld subiu 7,4%, com compras de caçadores de pechinchas. A Bolsa de Jacarta, na Indonésia, fechou em baixa, com vendas fortes de ações da gigante de telecomunicações Telkom, cuja cotação caiu 3% com a realização de lucros devido ao temor de ingresso de novas players estrangeiras no mercado de telefonia indonésio no próximo ano. O índice JSX Composto, contudo, recuou apenas 0,29%, pois a queda de Telkom foi contrabalançada pela subida de Bank Mandiri (+4,5%), pela expectativa de fortes ganhos este ano devido ao aumento do lucro líquido da instituição. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia caiu 1,21% e o Strait Times, da Bolsa de Cingapura, subiu 0,23%. As informações são da Dow Jones.