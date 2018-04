HK sobe 0,03%, puxada pelo setor de minerais metálicos As ações das empresas do setor de minerais metálicos se destacaram positivamente no pregão de hoje da Bolsa de Hong Kong. O índice Hang Seng apontou leve alta de 0,03%, em um dia de grande volatilidade. Segundo os operadores, o setor de commodities metálicas deve continuar em alta nesta semana, alcançando as ações das companhias financeiras e de telecomunicações, que têm liderado o avanço do Hang Seng. Jiangxi Copper aumentou 5,4% e Human Nonferrous Metals se valorizou 4,3%. A Bolsa de Xangai, na China, foi afetada pela elevação na cotação internacional do petróleo e dos minerais metálicos. A alta do petróleo derrubou as ações das empresas aéreas e a valorização das commodities metálicas impulsionou os papéis de empresas mineradoras. O índice Xangai Composto caiu 0,4% e o Shenzhen Composto apresentou queda de 0,2%. Air China teve baixa de 4,2%, Shangai Airlines perdeu 2,95 e China Eastern Airlines recuou 2,8%. Por outro lado, as mineradoras Yunnan Copper Industry e Jiangxi Copper tiveram alta de 4,2% e 3,8%, respectivamente. No mercado cambial, o dólar se desvalorizou em relação ao yuan, encerrando o dia a 7,9078 yuans no sistema automático de preços, contra 7,9120 yuans ontem. Alguns economistas ainda esperam uma ampliação da banda cambial de 0,3%, e o sinal para isso poderia vir de um crescimento do PIB no terceiro trimestre superior às estimativas. O dado deve ser divulgado no dia 24. No segundo trimestre, o PIB chinês cresceu 11,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Economistas ouvidos pela Dow Jones apostam em uma variação de 10,5% no terceiro trimestre. Em Taiwan, a Bolsa de Taipé teve um dia de realizações de lucros depois de ter atingido ontem seu maior nível dos últimos cinco meses. O índice Taiwan Weighted declinou 1,1%, com as maiores perdas nos setores de turismo e construção e nas empresas com negócios na China. As notícias de que a Coréia do Norte estaria se preparando para um segundo teste nuclear fizeram a Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, fechar em baixa. O índice Kospi recuou 0,4%. As ações da LG Electronics, que divulgou seus resultados do terceiro trimestre, terminaram o pregão em baixa de 0,2%. O lucro da LG nesse período foi 85,5% menor do que o do terceiro trimestre do ano passado, mas superou a expectativa do mercado, que previa um resultado negativo para a empresa. Os prejuízos com a unidade de tela plana da LG estão solapando seus ganhos com a venda de telefones celulares. Na Austrália, as realizações de lucros no setor de minérios e a queda dos papéis do setor financeiro arrastaram o índice S&P/ASX para uma baixa de 0,6%. Ontem, o índice havia alcançado seu recorde de pontos dos últimos cinco meses. O maior impacto negativo veio das ações de bancos: as do Commonwealth Bank of Austrália caíram 1,4%. Apesar da alta na cotação dos minerais metálicos no mercado internacional, os papéis da BHP Billiton subiram apenas 0,1%, pressionados pela realização de lucros. Nas Filipinas, o mercado também sucumbiu às realizações de lucros e o índice PSE Composto da Bolsa de Manila perdeu 1,6%. Os papéis da Philippine Long Distance Telephone caíram 2,4%% e os da Globe Telecom recuaram 1,8%. Na Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia), o índice composto de 100 blue chips recuou 0,67%. Queda também teve o índice Strait Times, da Bolsa de Cingapura, que ecnerrou a sessão em baixa de 1,19%. Na Bolsa de Jacarta, o índice JSX Composto fechou em alta de 0,32%. As informações são da Dow Jones.