HK sobe 0,2% com ganho de HSBC; Xangai tem recorde A Bolsa de Hong Kong subiu 0,2% nesta sexta, sua terceira forte alta recorde depois que a líder global HSBC reverter perdas acionadas pelos desapontadores resultados trimestrais da unidade norte-americana do banco esta semana. As empresas chinesas listadas na ilha também subiram, em seu sétimo recorde de alta, como resultado das ofertas de investidores na seguradora Chine Life, que obteve 20% do Guangdong Development Bank após uma longa batalha para conquistar o controle da companhia. HSBC, líder do mercado e a ação mais ativa do dia, ganhou 0,4%, interrompendo cinco sessões seguidas de fortes quedas. China Life saltou 2,3%. Entre outras principais blue chips continentais, China Construction Bank fechou em alta de 1% e Bank of Communications caiu 2,2%. As expectativas em torno de novas quedas no preço dos combustíveis e de uma valorização de longo prazo no yuan puxaram para cima a cotação dos papéis de empresas aéreas e impulsionaram o índice Xangai Composto, da Bolsa de Xangai, para seu maior total de pontos em cinco anos, pela terceira vez consecutiva. O índice subiu 1,6% e atingiu 1.971,79 pontos. O Shenzhen Composto também aumentou 1,6%. Hainan Airlines registrou alta de 10%, mesmo porcentual da China Airlines. Incorporadoras imobiliárias estiveram entre as grandes ganhadoras do dia. China Vanke, a maior delas, subiu 3,6%, e COFCO Property Group avançou 6,1%. No sistema automático de preços, o yuan estava em baixa frente ao dólar. A moeda norte-americana era cotada a 7,8739 yuans às 5h15 (horário de Brasília), contra 7,8697 yuans no fechamento de ontem. Em Taiwan, a Bolsa de Taipei encerrou praticamente estável, com o índice Taiwan Weighted apontando alta de apenas 0,03%. Os ganhos nos setores automobilístico, de chips de memória e de microcomputadores foram ofuscados pelas perdas no setor de telefonia móvel. Na Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, as ações das companhias aéreas e dos estaleiros tiveram forte valorização, mas o índice Kospi terminou praticamente estável devido às perdas no setor de tecnologia. O índice subiu apenas 0,1%. Korean Air aumentou 3%, Hyundai Merchant Marine se valorizou 4,2% e Hanjin Shipping ganhou 1,8%. No setor de tecnologia, LG.Philips perdeu 1,8% e LG Electronics caiu 1%. Em Sydney, a bolsa australiana fechou com forte alta, recuperando-se de uma semana dominada pelas vendas. O índice S&P/ASX 200 avançou 0,5%. Os investidores aguardavam a divulgação do dado sobre construção de casas nos EUA e os próximos movimentos na cotação das commodities. BHP Billiton fechou com perda de 0,1%. O índice PSE Composto da Bolsa de Manila, nas Filipinas, fechou no nível mais alto desde junho de 1997, com uma elevação de 0,9%. Os investidores foram estimulados pelos dados sobre o orçamento do governo em outubro e pelas perspectivas econômicas do país, além da queda nos preços do petróleo e da valorização de 1,8% nos ADR´s da Philippine Long Distance Telephone (PLDT). As ações da PLDT, as mais negociadas, tiveram alta de 1,2%. Metropolitan Bank avançou 1,9% e Megaworld subiu 1,8%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur fechou em alta de 0,31%. Na Bolsa de Cingapura, o índice Strait Times encerrou a sessão com ganho de 0,53%. O índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, terminou o pregão com avanço de 0,20%. As informações são da Dow Jones.