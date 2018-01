HK sobe 0,3%, puxada pela HSBC Holdings O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong teve hoje uma alta modesta, de 0,3%, impulsionado pela gigante HSBC Holdings, que registrou valorização de 0,5%. As ações da empresa haviam apresentado baixa em seis das últimas sete sessões. Já as ações de incorporadoras imobiliárias chinesas tiveram forte desempenho, ajudadas pela divulgação das vendas de casas na alta temporada de setembro e outubro e pela expectativa de que o yuan continue se valorizando frente ao dólar. China Resources Land avançou 6,9% e o Guagzhou Investment aumentou 4,1%. A disparada no preço das ações do Shenzhen Development Bank, que subiram 10%, e a alta nos papéis da refinaria China Petroleum & Chemical (Sinopec) levaram o índice Xangai Composto da Bolsa de Xangai a uma elevação de 1%. Com isso, o índice alcançou o maior nível de fechamento dos últimos cinco anos, pela quinta sessão consecutiva. O Shenzhen Composto ganhou 0,7%. Vários analistas disseram que o Shenzhen Development Bank pode passar por uma reestruturação acionária. Quando isso acontece, os detentores de ações não comercializáveis costumam oferecer compensações aos demais acionistas. Outros bancos tiveram perdas, como China Merchants Bank, que baixou 0,3% e Bank Of China, que recuou 0,5%. Já as ações da Sinopec continuaram beneficiadas pela queda nos preços do petróleo cru e subiram 4,2%. O dólar se recuperou no mercado internacional, mas no sistema automático de preços chinês ainda fechou em baixa. Às 7h35 (5h35, horário de Brasília), a moeda norte-americana recuava para 7,8734 yuans, contra 7,8750 yuans ontem. Em Taiwan, a Bolsa de Taipei encerrou o pregão com o índice Taiwan Weighted sinalizando alta de 0,7%, puxado pelas ações do setor de tecnologia. O índice atingiu o maior nível dos últimos seis meses, aos 7.309,69 pontos. Silicon Integrated Systems avançou 2,6%. A Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, fechou em alta, liderada pelas ações das empresas de telecomunicações, que ofuscaram as perdas no setor automobilístico, incluindo Hyundai e Kia. O índice Kospi subiu 0,3%. SK Telecom ganhou 1,4%; Korea Exchege Bank (KEB) teve alta de 2,8%. Hyundai Motors recuou 3,7% na quarta sessão consecutiva de baixa, enquanto sua afiliada Kia Motors caiu 1%. Analistas disseram que as montadoras coreanas se tornaram menos competitivas em relação às suas rivais japonesas, tendo em vista a recente valorização do won frente ao dólar. Uma forte queda nas ações das empresas ligadas à exploração mineral não impediu que o índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney, na Austrália, ensaiasse hoje uma modesta recuperação, após a acentuada baixa de ontem. O índice subiu 0,7%. BHP Billiton caiu 1,4% e Rio Tinto fechou com perda de 0,6% depois que a Macquarie Equities reduziu a classificação dos papéis de ambas as mineradoras, prevendo uma queda no preço do cobre. Na Bolsa de Manila, nas Filipinas, o índice PSE Composto fechou com queda de 0,6%. Philippine Long Distance Telephone (PLDT) aumentou 0,2%, Bank of Philippine Islands recuou 1,6% e Ayala Land também baixou 1,6%. Na Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, o índice composto de 100 blue chips fechou em alta de 0,26%. Em Cingapura, o Strait Times encerrou com ganho de 0,66%. Na Indonésia, o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta perdeu 0,16% no final da sessão. As informações são da Dow Jones.