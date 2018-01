HK sobe 0,7% com alta do yuan, HSBC e China Mobile As ações do HSBC e da China Mobile puxaram a alta de 0,7% no índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong nesta quarta-feira. No meio do pregão, o índice chegou a bater o recorde de pontos. O desempenho dos papéis de empresas com negócios na China foi favorecido pela valorização do yuan. HSBC registrou alta de 1,3% e China Mobile subiu 0,6%. A China Southern - que tem uma pesada dívida em ienes e se beneficiará da alta do yuan - disparou 12,1%. O enfraquecimento do dólar frente ao iene provocou a valorização do yuan. Na paridade central (média ponderada das cotações oferecidas pelo mercado), a moeda norte-americana valia 7,8720 yuans, a menor cotação desde a revalorização decretada pelo governo chinês no ano passado. No sistema automático de preços, o dólar era cotado no fim do dia a 7,8732 yuans, ante 7,88 yuans no fechamento de ontem. Estimuladas pela alta no preço dos metais, companhias mineradoras empurraram o índice Xangai Composto da Bolsa de Xangai, na China, para um novo recorde de pontos dos últimos cinco anos. O índice subiu 0,96% e chegou ao fim do pregão com 1.855,71 pontos, o maior nível desde 11 de setembro de 2001. O Shenzhen Composto teve alta de 0,56%. Como o Xangai Composto já subiu 6% desde o começo de outubro, os analistas prevêem queda nas próximas sessões. As companhias mineradoras de zinco registraram forte valorização depois que o metal atingiu cotação recorde na Bolsa de Metais de Londres. O índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipé, em Taiwan, declinou 0,1%. Preocupados com uma possível redução no ritmo de crescimento da economia dos EUA, os investidores locais venderam algumas blue chips. Na Coréia do Sul, a Bolsa de Seul reagiu positivamente à notícia de que a Coréia do Norte aceitou voltar à mesa de negociações sobre seu programa nuclear. O índice Kospi subiu 0,7%. A Bolsa de Sydney, na Austrália, também fechou em alta, impulsionada pelos setores financeiro, de recursos minerais e de artigos de consumo. O índice S&P/ASX 200 ganhou 0,6% e chegou a bater o recorde de pontos antes do fim do pregão. As ações dos bancos foram influenciadas pelo St. George Bank, que se valorizou 0,3% depois de divulgar o balanço. A maior alta foi a do ANZ Bank, que subiu 1,7%. Entre as mineradoras, BHP Billiton registrou alta de 0,8% e Rio Tinto avançou 0,9%. Contrariando a tendência, Alumina caiu 5,1% depois de revisar para baixo sua previsão de lucro. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur fechou em alta de 0,11%. O índice Strait Times da Bolsa de Cingapura encerrou o pregão com ganhos de 1,33%. Na Bolsa de Jacarta, Indonésia, o índice JSX Composto terminou o dia com alta de 0,46%. Não houve pregão na Bolsa de Manila devido a feriado nacional nas Filipinas. As informações são da Dow Jones.