HK sobe 0,8%; superávit e yuan impulsionam Xangai As blue chips China Merchants e China Netcom foram os destaques que fizeram o índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong fechar em alta de 0,8% hoje, a 18.952,86 pontos. A operadora portuária China Mercants subiu 5,3% depois que a Merrill Lynch manteve a tendência de alta nos papéis da empresa. China Netcom valorizou-se 5,4% hoje. As ações de bancos e de incorporadoras imobiliárias empurraram o índice Xangai Composto da Bolsa de Xangai, na China, para o seu maior nível de fechamento desde 23 de agosto de 2001. O índice fechou aos 1.896,48 pontos, após um avanço de 1,6%. O Shenzhen Composto aumentou 1,2%. Shanghai Pudong Development Bank subiu 5,4% e China Minsheng Banking, 7,5%. A alta foi impulsionada pela valorização do yuan frente ao dólar, na esteira da divulgação do superávit comercial recorde da China, de US$ 23,83 bilhões no mês de outubro. No sistema automático de preços, o dólar caía para 7,8653 yuans no final do dia, de 7.8661 yuans ontem, a menor cotação da moeda norte-americana desde a revalorização do yuan, no ano passado. Em Taiwan, realizações de lucros causaram uma queda de 0,4% no índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipei. A Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, fechou em alta, ajudada pela decisão do banco central coreano de manter inalterada a taxa de juros de referência (?overnight call rate?). O índice Kospi subiu 1,4%, com o setor de construção civil e os bancos liderando os ganhos. Hyundai Engineering & Construction aumentou 2%, Daewoo Engineering & Construction se valorizou 2,5% e GS Engineering & Construction teve alta de 2,9%. Shinhan Financial Group ganhou 2,1%. Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney continuou pressionado pelas realizações de lucros e fechou com uma perda de 0,6%. Também influenciaram o resultado a forte queda na cotação das commodities metálicas no mercado internacional e o rebaixamento de algumas blue chips na avaliação das corretoras. National Austrália Bank caiu 1% e Commonwealth Bank of Austrália perdeu 0,9%. BHP Billiton recuou 0,3% e Rio Tinto avançou 0,1%. O índice PSE Composto da Bolsa de Manila, nas Filipinas, chegou ao fim do pregão com alta de 2,3%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur avançou 1,25% no final do pregão. O índice Strait Times da Bolsa de Cingura encerrou a sessão com ganho de 0,38%. Na Indonésia, o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta fechou em alta de 0,86%. As informações são da Dow Jones.