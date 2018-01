HK sobe 1,3% puxada por yuan e telecomunicações A expectativa de que o yuan acelere sua valorização frente ao dólar e os ganhos registrados no setor de telecomunicações impulsionaram a alta de hoje na Bolsa de Hong Kong. O índice Hang Seng apontou elevação de 1,3%, afastando o temor de uma retração do mercado e pavimentando o caminho para um recorde de pontos no final deste mês. A expectativa de valorização do yuan é alimentada pela proximidade da visita à China do secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, na próxima semana. O setor de telecomunicações foi impulsionado pela China Netcom Group, que aumentou 8,5%. Um executivo da empresa disse que ela e sua filial China Telecom podem receber do governo chinês até o final de dezembro as licenças para explorar as redes de telefonia móvel de terceira geração, o que reduziria o domínio da China Mobile, cujas ações subiram apenas 0,7%. Os papéis da China Telecom dispararam 15,6%. As companhias imobiliárias puxaram para cima os principais índices da Bolsa de Xangai, na China, na esteira dos boatos acerca de uma ampliação da banda cambial. O índice Xangai Composto fechou com elevação de 0,5% e bateu seu recorde de pontos dos últimos cinco anos pela quarta vez consecutiva, mas a alta do índice foi limitada pela realização de lucros no setor bancário. O índice Shenzhen Composto subiu 0,7%. As empresas do setor imobiliário estariam entre as maiores baneficiárias de uma apreciação do yuan, pois o valor de seus ativos também aumentaria. No pregão de hoje, China Vanke avançou 2,4% e Beijing North Star saltou 10%. Banco Industrial e Comercial da China (ICBC, na sigla em inglês) aumentou 0,8% e Banco da China aumentou 2,2%. Bancos menores, porém, tiveram perdas acentuadas, como o Hua Xia Bank, que recuou 2%. No mercado cambial, a continuidade dos rumores sobre uma ampliação da banda de flutuação do yuan teve pouco impacto sobre a moeda chinesa, que registrou apenas uma leve valorização em relação ao dólar. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 7,8243 yuans às 5h30 (hora de Brasília), ficando abaixo dos 7,8275 yuans de ontem. No sistema automático de preços, a cotação da moeda norte-americana baixava para 7,8240 yuans às 5h25, de 7,8265 yuans no fechamento de ontem. A Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, encerrou os negócios em queda e pode ampliar suas perdas no restante desta semana. O vencimento dos contratos de exportação derruba a cotação do dólar, que por sua vez pressiona as ações das empresas exportadoras. Outro fator de baixa é a notícia de que um investidor norte-americano vendeu uma participação de 4,75% na KT&G, maior fabricante de cigarros da Coréia do Sul. O índice Kospi perdeu 0,4%. As ações da KT&G caíram 4,1%. Hyundai Heavy Industries também baixou 4,1%, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering recuou 3,8% e Samsung Heavy Industries declinou 5%. O mercado de ações australiano fechou com alta moderada, apoiado na elevação das cotações do zinco e do cobre. A demanda por ações de mineradoras levou o índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney a registrar leve alta de 0,03%. BHP Billiton subiu 1,2% e Rio Tinto ganhou 2,4%. Empresas menores deste setor apresentaram altas ainda mais acentuadas. Murchison Metals, por exemplo, disparou 11,7%, e Jupiter Mines avançou 19%. As ações da Bougainville Copper podem ter forte valorização no pregão de amanhã, já que o governo de Papua Nova Guiné anunciou que a mineração de cobre pode ser retomada na ilha em dois anos. O índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipei, em Taiwan, encerrou em baixa de 0,5%, devido principalmente às realizações de lucros que se seguiram ao ganho de 2,7% nas últimas quatro sessões. O papel mais negociado, da China Petrochemical Develop, caiu 4,5%. A Bolsa de Manila fechou em alta pela segunda sessão consecutiva, estimulada pela movimentação dos caçadores de barganha, que entraram em cena depois das pesadas perdas da semana passada. O índice PSE Composto subiu 0,46%. A divulgação da inflação de novembro, que caiu para o menor índice dos últimos dois anos, também estimulou o mercado. Philippine Long Distance Telephone (PLDT) liderou a alta da bolsa, com aumento de 2,3. O JSX Composto da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, terminou a sessão com alta de 2,63%, por conta de compras de investidores estrangeiros de papéis de empresas de telecomunicações e mineradoras, contando com altos ganhos este ano. A peso-pesado Telkom subiu 5%; sua rival Indosat, 2,6%; enquanto a mineradora de níquel Inco saltou 8,2%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur fechou em alta de 1,07%. O índice Strait Times da Bolsa de Cingapura encerrou o pregão em alta de 1,8%. A Bolsa de Bangcoc, na Tailândia, não operou devido a um feriado. As informações são da Dow Jones.