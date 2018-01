HK sobe 1,4% e fecha acima de 20 mil pontos O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong fechou acima dos 20 mil pontos, depois de subir 1,4% nesta quinta-feira. Embalado pelo otimismo em relação às empresas que operam nos setores financeiro e de telecomunicações, o índice totalizou 20.001,91 pontos. A atividade de ajuste das carteiras no final do ano ("window-dressing") aumentou a demanda por blue-chips, como China Mobile e Cheung Kong. A primeira teve alta de 2,95%, enquanto a segunda subiu 1,66%. Bank of China avançou 1,72% e Bank of Communications teve elevação de 1,6%. Bancos pesos-pesados continuaram a ter forte valorização de suas ações na Bolsa de Xangai, levando o índice Xangai Composto a ultrapassar o patamar dos 2.600 pontos várias vezes ao longo do pregão, antes de terminar com nível recorde pela quarta sessão seguida. O índice subiu 1,2%, para 2567,59 pontos. Mas o Shenzhen Composto caiu 1,1%, para 539.38 pontos, por causa da realização de lucros com as blue chips e da precaução em relação a potenciais medidas de esfriamento do mercado durante o feriado de ano-novo. A bolsa ficará fechada entre segunda e quarta-feira da semana que vem. Banco Industrial & Comercial da China (ICBC, na sigla em inglês) e Banco da China (BOC) ampliaram seus ganhos nesta quinta-feira. As ações do ICBC tiveram valorização de 3% e as do BOC atingiram o limite diário de alta, com elevação de 10%. "A demanda pelos bancos parecer ser dos QFIIs", disse Zhang Gang, um analista da Tiantong Securities, referindo-se aos programa Investidores Institucionais Estrangeiros Qualificados. O QFII, lançado em meados de 2003, permite que instituições estrangeiras autorizadas negociem ações do tipo A denominadas em yuan e listadas nas bolsas de Xangai e Shenzhen. O yuan atingiu sua maior cotação frente ao dólar desde a revalorização do ano passado, puxado pelas operações de arbitragem dos bancos, que procuram tirar vantagem do feriado de ano novo. A combinação de tais operações com a fraqueza do dólar nos mercados internacionais empurrou a cotação da moeda chinesa, mas os operadores esperam que o mercado fique praticamente estável amanhã. Por isso, é improvável que o dólar caia para menos do que 7,80 yuans. No mercado de balcão, o dólar valia 7,8137 yuans às 5h30 (hora de Brasília), contra 7,8215 no fechamento de ontem. A moeda chegou a ser negociada a 7,8125, seu nível mais baixo desde a revalorização de julho de 2005. No sistema automático de preços, o dólar fechou a 7,8135 yuans, contra 7,8202 ontem. Em Taiwan, a Bolsa de Taipei fechou estável, com muitos operadores de férias e os investidores estrangeiros ainda preocupados com os efeitos do terremoto de terça-feira. Ações do setor de construção lideraram as perdas. King's Town Construction caiu 2,1%. O setor de tecnologia puxou os ganhos, seguindo a alta de ontem na Nasdaq. Powerchip Semicon avançou 2,8% A Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, terminou em alta, apoiada pelas operações de "window-dressing". O índice Kospi subiu 0,7%. Destacaram-se as ações da Korean Air, maior companhia aérea do país, que tiveram alta de 2,3%. Os analistas prevêem fortes ganhos para a empresa no quarto trimestre, tendo em vista a valorização do won (a moeda local), a queda dos preços dos combustíveis e o crescimento da demanda por viagens aéreas. Os papéis da siderúrgica Posco subiram 0,7% com a notícia de que a empresa comprou 10% de uma mina de carvão na Austrália. Altas recordes em Wall Street impulsionaram a bolsa australiana pelo terceiro dia nesta quinta-feira, com operadores dizendo esperar que o mercado mantenha seus ganhos nas próximas semanas e que 2007 seja outro bom ano. O principal índice da bolsa, o S&P/ASX 200, fechou em alta de 0,3%, aos 5660,50 pontos, depois de atingir o recorde de 5673,70 pontos. As mineradoras deram a maior contribuição para fortalecer o mercado, com as ações da BHP Billiton subindo 1,0% e da Rio Tinto, 1,6%. Nas Filipinas, o pregão terminou em alta, influenciado por Wall Street e pela previsão otimista de crescimento em 2007, pavimentando o caminho para mais ganhos na próxima sessão, afirmaram operadores. O PSE Composto subiu 2,1%, para 2943,38 pontos, em seu melhor fechamento desde 18 de abril de 1997. (As informações são da Dow Jones) Hélio Barboza