HK sobe 1% com imobiliárias e queda de petróleo Ganhos nos mercados acionários regionais e uma ligeira queda nos preços do petróleo cru ajudaram a Bolsa de Hong Kong a fechar em alta. O índice Hang Seng subiu 1,03% e fechou em 20.209,71 pontos, liderado pelos papéis das incorporadoras imobiliárias, devido à expectativa de forte alta nas vendas de imóveis no próximo feriado de cinco dias. Companhias aéreas também tiveram ganhos, por conta da queda dos preços do petróleo. Entre as empresas do setor de imóveis, Hang Lung Properties subiu 3,6%, Sino Land ganhou 3,1%, Cheung Kong valorizou-se e Henderson Land avançou 2,8%. No segmento de aviação de carreira, Cathay Pacific Airways fechou em alta de 2,3%, China Southern Airlines saltou 3,7% e China Eastern elevou-se 3,3%. O mercado de Hong Kong estará fechado nos próximos cinco dias devido a um feriado local e à Páscoa. A Bolsa da China registrou recorde de alta pelo terceiro pregão consecutivo, mas a realização de lucros em papéis de grandes empresas limitaram a alta do mercado. O Xangai Composto subiu 0,01% e fechou em 3.291,54 pontos. O Shenzhen Composto registrou aumento de 1%, fechando aos 864,66 pontos, também superando suas performances anteriores. Dentre os papéis mais negociados, Shanghai International Airport avançou 4,9% e Yingkou Port Liability teve alta de 9,2%. Yingkou Port subiu em razão da expectativa de injeção de recursos do Yingkou Port Group. As ações de algumas geradoras de energia subiram com a perspectiva de que o aumento da demanda por eletricidade continue forte no país. GD Power Development teve alta de 2,1% e Datang International Power Generation avançou 5,6%. Huaneng Power International teve elevação de apenas 0,5%, mas acumula aumento de 6,5% nos últimos dois pregões. A empresa informou que seu lucro líquido subiu 16,6% em 2006. O movimento de realização de lucros atingiu empresas como Baoshan Iron & Steel (-1,1%); Banco Industrial e Comercial da China (baixa de 1,6%) e China Petroleum & Chemical (queda de 1,6%). A alta do dólar em relação à principais moedas do mundo provocou a baixa do yuan nesta quarta-feira, um recuo maior do que o esperado pelos negociadores. O yuan fechou em queda e no fim do dia o dólar estava cotado a 7,7342 yuans no sistema automático de preços, de 7,7315 yuans do fechamento de terça-feira. Em Taiwan, o mercado encerrou o dia acima do nível psicológico dos 8 mil pontos, na última sessão antes do feriado prolongado. O índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipé subiu 0,9% e fechou aos 8.004,61 pontos, com grande movimentação financeira. De acordo com o gerente de vendas da International Securities, Andrew Teng, a Bolsa seguiu os ganhos dos mercados dos EUA ontem. As altas foram lideradas por papéis não ligados ao setor de tecnologia, pois os investidores ainda esperam pelos resultados dessas empresas. Taiwan Cement avançou 2,9%, Chung Hwa Pulp teve alta de 2,4% e Tung Ho Steel Enterprise subiu 2,2%. O mercado sul-coreano fechou com novo recorde de alta liderado pelos papéis da Samsung Electronics, Korea Electric Power empresas do setor naval. O índice Kospi da Bolsa de Seul subiu 1,3% e fechou aos 1.483,41 pontos. Samsung Electronics avançou 3,7% e Hynix Semiconductor teve ganhos de 2,1%. A estatal Korea Electric Power Corp. subiu 2,1%, depois de recentes perdas. Dentre as empresas do setor naval, Hyundai Heavy Industries registrou nova alta em razão das expectativas de bons resultados no primeiro trimestre e das boas perspectivas para o setor. As ações da empresa subiram 2,6%. Empresas de transporte também tiveram bom desempenho depois que os preços do petróleo caíram ontem em Nova York. Hanjin Shipping subiu 8,7% e Korean Air teve alta de 3,3% . As farmacêuticas mantiveram-se em queda, já que se acredita que serão afetadas pelo acordo de comércio com os EUA. Yuhan Corp. caiu 1,4%. Montadoras, consideradas as grandes beneficiárias do pacto, também registraram quedas. Hyundai Motor's recuou 1,2%, depois de ter registrado forte alta na segunda-feira. Nas Filipinas, a Bolsa de Manila registrou sua quarta alta consecutiva, seguindo os passos dos mercados norte-americanos. O índice PSE Composto registrou aumento de 1,4% e fechou aos 3.294,23 pontos, em um pregão com grande movimentação financeira. O mercado ficará fechado entre os dias 5 e 9. Ayala Land liderou o mercado, avançando 4,5% em razão das boas perspectivas para o setor motivadas pelo ambiente de baixa taxa de juros. O mercado de ações australiano fechou com novo recorde de alta. Os investidores foram encorajados pela decisão do Banco Central de manter a taxa básica de juros inalterada, apesar do fortalecimento da economia local e dos fortes aumentos dos preços dos metais. O índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney subiu 1,4%, fechando na maior alta do dia, de 6.097,2 pontos. Empresas ligadas à exploração de recursos naturais e financeiras registraram bons resultados. BHP Billiton avançou 1,8% e Commonwealth Bank subiu 1,3%. Coles Group teve alta de 4,7% depois que Wesfarmers lançou uma oferta de compra de 16,47 dólares australianos por ação com o objetivo de adquirir o controle da empresa. Wesfarmers registrou aumento de 4,6%. Minara Resources avançou 11,5% em razão da alta dos preços do níquel. Oxiana subiu 7,5%. O mercado de Cingapura fechou em novo recorde de alta, com os investidores indo à procura de papéis de pesos-pesados, como Singapore Telecommunications, depois que Wall Street fechou em forte alta e houve queda nos preços do petróleo ontem. O índice Straits Times subiu 1,4%, fechando em 3.332,92 pontos. A operadora de resorts e cassinos foi a que teve maior alta na Bolsa, fechando com ganho de 12,3%. Singapore Telecommunications subiu 2,4% e DBS Group avançou 2,7%. A Bolsa de Bangcoc (Tailândia) fechou em alta pelo quinto dia consecutivo. O índice SET encerrou 1% acima do fechamento anterior, e fechou em 693,54 pontos, puxado por robustas compras de ações de primeira linha de bancos por fundos de investimento. Operadores acreditam que o índice possa testar o limite psicológico dos 700 pontos amanhã. Bangkok Bank subiu 2,7%, Kasikornbank ganhou 3,7%, Aromatics (Thailand) avançou 3,8% e Electricity Generating saltou 8,5%, por conta de a companhia ser forte candidata a vencer um novo contrato de fornecimento de energia. O mercado indonésio fechou em novo recorde de alta com o fluxo de capital vindo na expectativa de corte na taxa de juros amanhã. O índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta subiu 1,45% e fechou aos 1.922,05 pontos. A alta das commodities beneficiou empresas que lidam com essas mercadorias. Inco subiu 1.8%, Antam avançou 11,8% e Timah avançou 4.0%. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) subiu 1,2% e fechou aos 1.271,31 pontos. Todos os principais setores tiveram bons ganhos. O desempenho de Wall Street ontem foi o principal estímulo para a alta de hoje. "Os investidores continuarão de olho no mercado americano para determinar suas decisões de investimento hoje", disse um operador. Entre as principais altas, a alta do óleo de palma cru trouxe ganhos a produtores como Sime Darby, que subiu 2,4%, IOI Corp, com avanço de 3,1%, KL Kepong, com salto de 5%. As informações são da Dow Jones.