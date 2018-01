HK sobe 1% com recuperação de pesos-pesados A Bolsa de Hong Kong recuperou-se após duas sessões seguidas de declínio nesta segunda-feira, devido aos ganhos das peso-pesados Hutchison Whampoa e China Mobile, que lideraram a recuperação enquanto investidores aguardam sinais do Fed, banco central americano, que decide amanhã a taxa básica de juro dos EUA. O índice Hang Seng subiu 1%, a 18.924,66 pontos. China Mobile, a segunda maior blue chip do índice da bolsa, subiu 1,7%, após ter caído 4,3% quinta e sexta-feira por conta de vendas de um investidor institucional. Hutchison Whampoa ganhou 2,3% após especulações de que a companhia venderá suas operações de telefonia móvel de 3ª geração no Reino Unido, o que a empresa negou. Entre as imobiliárias, Henderson Land subiu 0,2% e Sino Land, 1,6%. A movimentação dos caçadores de barganha no setor financeiro impulsionou a Bolsa de Xangai, na China, e levou o índice Xangai Composto a conseguir a maior alta em um único pregão dos últimos sete meses. O índice aumentou 4,2%, maior alta porcentual desde 12 de maio. O Shenzhen Composto subiu 3,7%. A alta da bolsa ocorreu apesar de o banco central ter anunciado que venderá o equivalente a 120 bilhões de yuans em títulos com vencimento em um ano, para alguns bancos selecionados, num último esforço para reduzir a liquidez da economia e controlar a expansão do crédito. Os grandes bancos listados na Bolsa de Xangai fecharam o pregão com fortes ganhos: o China Merchants Bank aumentou 5,1% e o Hua Xia Bank ganhou 4,1%. Citic Securities e Hon Yuan Securities alcançaram valorização de 10%. No mercado cambial chinês, o dólar seguiu a tendência observada em outros centros financeiros mundiais e fechou em alta frente ao yuan. No sistema automático de preços, o dólar subia para 7,8331 yuans às 5h20 (hora de Brasília), de 7,8245 yuans no fechamento de sexta-feira. A Bolsa de Taipei, em Taiwan, encerrou com o índice Taiwan Weighted marcando recuo de 0,3%, pressionado por realizações de lucros que se seguiram às eleições para prefeito no final de semana. Segundo os operadores, a derrota do Partido Nacionalista, de oposição, contrariou as expectativas, mas indica que não haverá grandes mudanças na economia. A Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, fechou praticamente estável, apesar da valorização das ações dos bancos e da siderúrgica Posco. O índice Kospi subiu apenas 0,02%. Os investidores devem permanecer em compasso de espera até quinta-feira, quando ocorre o triplo vencimento no mercado sul-coreano (opções, contratos futuros e opções de índice). As ações da siderúrgica Posco subiram 1,2% com o anúncio de um programa de compra conjunta de minério de ferro com a Nippon Steel a partir do ano que vem, como parte da expansão de uma aliança estratégica. No entanto, a notícia teve impacto limitado no mercado, pois a aliança já havia sido anunciada em outubro. As ações dos grandes bancos puxaram para cima o índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney, na Austrália. O índice fechou o pregão com um avanço de 0,8%. O ganho no setor financeiro foi liderado pelo Westpac, que subiu 1%, e pelas ações do ANZ, que aumentou 1,1%. A mineradora de zinco Ziniflex obteve alta de 4,1%, enquanto BHP Billiton recuou 0,04% e Rio Tinto perdeu 0,46%. Na Bolsa de Manila, nas Filipinas, o índice PSE Composto foi fortemente impulsionado pelas ações da Manila Electric, mas diminuiu seus ganhos no final do pregão devido às realizações de lucros. O índice terminou com alta de 0,4%, e as ações da Manila Electric disponíveis também para o mercado externo subiram 7,8%. Os papéis restritos aos investidores locais ficaram com alta de 6,1%. Realizações de lucros da Telkom levaram a Bolsa de Jacarta, na Indonésia, a fechar em baixa. O índice JSX Composto recuou 0,88%. A companhia de telecomunicações perdeu 2,9%, após ganhos acumulados de 6,6% nas últimas oito sessões. Bank Mandiri caiu 2,6%. A distribuidora de gás Gas Negara subiu 1,5%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur subiu 0,28% e o Strait Times da Bolsa de Cingapura fechou em alta de 0,77%. A Bolsa de Bangcoc, na Tailândia, não operou devido a feriado local. As informações são da Dow Jones.