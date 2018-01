HK sobe 1% e atinge novo recorde de pontos O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong subiu 1% nesta segunda-feira e bateu novo recorde de pontos, aos 18.935,55 pontos. A alta do índice foi puxada pelos ganhos das empresas imobiliárias. Hang Lung Properties subiu 2,3%; Sun Hung Kai Properties ganhou 0,9% e Henderson Land, teve alta de 0,8%. China Móbile liderou os ganhos, com alta de 3,4%. Os operadores locais acreditam que esta será uma semana de consolidação do índice, em meio à expectativa de uma possível valorização do yuan. Na China, a dissipação de preocupações quanto a uma possível elevação das taxas de juros fez com que a Bolsa de Xangai fechasse em alta. O índice Xangai Composto aumentou 1,1% e alcançou seu recorde de pontos dos últimos cinco anos. O Shenzhen Composto teve alta de 0,5%. Na sexta-feira, o banco central chinês anunciou que no dia 15 elevará de 8,5% para 9% a taxa de depósito compulsório dos bancos. Será o terceiro aumento em cinco meses, com o objetivo de enxugar o excesso de liquidez e controlar o acelerado crescimento econômico. No mercado cambial, o dólar se valorizou frente ao yuan, puxado pelos dados sobre o mercado de trabalho dos EUA, que saíram na sexta-feira melhores do que o esperado. No sistema automático de preços, a moeda norte-americana foi cotada a 7,8790 yuans, contra 7,8708 yuans na sexta-feira. Na Bolsa de Taiwan, o índice Taiwan Weighted fechou o pregão com perda de 0,6%. Segundo os operadores do mercado, os investidores estão aparentemente aliviados com os sinais de que uma eventual mudança de governo (devido às denúncias de corrupção) não ocorrerá em breve. O presidente Chen Shui-bian parece decidido a permanecer no cargo até o fim de seu mandato, em maio de 2008. A atenção dos investidores agora se volta para a agência de classificação de risco Standard & Poor´s, que pode rebaixar a classificação do país devido ao indiciamento da primeira-dama. O índice Kospi da Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, baixou 0,3%, com um forte movimento de venda de ações por parte dos investidores estrangeiros devido à proximidade do vencimento de opções no mercado futuro. Os papéis do setor de tecnologia e de corretoras lideraram as perdas. Samsung Electronics caiu 1%; Daewoo Securities recuou 2,2%. Os investidores mantiveram a sustentação da Bolsa de Sydney, na Austrália, apesar da queda das bolsas norte-americanas na sexta-feira passada, quando os dados sobre o mercado de trabalho dos EUA sinalizaram que a aterrissagem da economia daquele país pode não ser suave. O índice S&P/ASX 200 bateu novo recorde de fechamento, aos 5.444,1 pontos, depois de subir 0,2%. Contrariando a tendência de baixa de alguns dos principais mercados internacionais, a bolsa australiana deve permanecer firme nesta semana. Espera-se para quarta-feira que o banco central da Austrália reduza as taxas de juros, de 6,25% para 6% ao ano. No pregão de hoje, destacaram-se as ações dos setores de matérias-primas, energia e serviços financeiros. BHP Billiton subiu 0,7% e Woodside Petroleum avançou 1,8%. A Bolsa de Manila, nas Filipinas, fechou em queda. O índice PSE Composto recuou 0,11% após uma correção técnica. Novos ajustes podem ocorrer, mas, segundo analistas, os fundamentos econômicos do país continuam dando suporte ao índice. Ayala Corp. perdeu 2%, Ayala Land declinou 1,6% e Philippine Long Distance (PLDT) subiu 0,2%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur recuou 0,47%. Na Bolsa de Cingapura, o índice Strait Times fechou com ganho de 0,25%. A Bolsa de Jacarta, na Indonésia, fechou em alta e o índice JSX Composto valorizou-se 1,73%. As informações são da Dow Jones.