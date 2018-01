HK sobe 2,1% e fecha com recorde de pontos Os dois terremotos que atingiram Taiwan e alcançaram até 7,1 pontos na escala Richter afetaram os serviços de telecomunicações na região, prejudicaram operações bancárias e de câmbio, mas não impediram que as bolsas asiáticas encerrassem com fortes ganhos. Na Bolsa de Hong Kong, a notícia de que o governo chinês pode unificar as alíquotas de impostos pagos pelas empresas nacionais e estrangeiras elevou as cotações dos papéis dos bancos e das empresas de telecomunicações. Com isso, o índice Hang Seng subiu 2,1% e fechou com o recorde de 19.725,73 pontos. Na Bolsa de Xangai, na China, o índice Xangai Composto rompeu a barreira dos 2.500 pontos e fechou com o terceiro recorde de pontos consecutivo. O índice avançou 2,3% e atingiu os 2.536,39 pontos. O Shenzhen Composto registrou alta de 1,1%. A alta foi puxada pela demanda das corretoras, que buscaram as ações de grandes empresas para o chamado ?window-dressing? (manobra realizada nos finais de trimestre ou de ano para melhorar a configuração das carteiras). Essa tendência deve continuar nos próximos dias, segundo os analistas. China United Telecomunications teve alta de 10%, graças à expectativa em torno de um possível lançamento de licenças para a exploração dos serviços de telefonia móvel de terceira geração. As ações do Banco Comercial e Industrial da China (ICBC, na sigla em inglês) subiram 3,1%, enquanto as do Bank of China avançaram 2,1%. Ambos foram beneficiados pela expectativa em relação ao lançamento das ações da seguradora China Life Insurance, marcado para 11 de janeiro. No mercado cambial chinês, o yuan se desvalorizou em relação ao dólar. Segundo os analistas, o yuan pode passar por um período de apreciação antes do final do ano, impulsionado pela tentativa dos bancos chineses de melhorar seus balanços. No sistema automático de preços, o dólar valia 7,8195 yuans às 5h30 (hora de Brasília), contra 7,8190 no fechamento de ontem. Em Taiwan, o índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipei registrou forte alta no meio do pregão, mas recuou no fim do dia e fechou com elevação de apenas 0,1%. O total de 7.733,18 pontos é o maior desde 5 de setembro de 2000. Ações do setor financeiro foram utilizadas para realização de lucros. Chinatrust Financial perdeu 0,6% e Taiwan Cooperative caiu 1,1%. Os papéis do setor siderúrgico, por outro lado, tiveram ganhos expressivos. China Steel aumentou 1,2%. A Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, contrariou a tendência das bolsas asiáticas e fechou em queda. O índice Kospi recuou 0,6% num dia de volume fraco, com muitas ações entrando no período de ex-dividendos. Os ganhos em Wall Street e a expectativa de um final de mês com forte desempenho impulsionaram a Bolsa de Sydney, na Austrália. O índice S&P/ASX 200 subiu 0,7% e fechou com o nível recorde de 5.643,20 pontos. As principais influências positivas no resultado do pregão vieram das ações do Commonwealth Bank of Austrália, que subiram 1,2%, da Westfield Holdings, que se valorizaram 2,1% e do Macquarie Bank, que tiveram ganho de 2,2%. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila chegou ao fim do pregão com alta de 0,9% e 2.883,47 pontos, maior nível desde 19 de junho de 1997. A ação mais negociada, da Philippine Long Distance Telephone (PLDT), subiu 1,1%. Ayala Corp. teve alta de 5,6% e PNOC-Energy Development se valorizou 3,4%. (As informações são da Dow Jones)