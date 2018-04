Home Broker volta a bater recorde na Bovespa em março No mês passado o Home Broker voltou a bater três novos recordes: volume mensal, com R$ 10,5 bilhões; total de negócios realizados, 1,2 milhão; e número de investidores com ofertas colocadas, que alcançou 97.520. O Home Broker é o sistema de investimento em ações por meio da internet. A participação na quantidade de negócios da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) com o Home Broker ficou em 23,56% ante 24,96%, em fevereiro; e a fatia no volume foi de 7,57%, contra os 7,07% do período anterior. O valor médio por negócio foi de R$ 8,6 mil, frente aos R$ 8,2 mil de fevereiro. Ao fim de março, 56 corretoras ofereciam o serviço. O volume financeiro negociado na Bovespa em março totalizou R$ 76,8 bilhões, ante R$ 75 bilhões no mês anterior, uma alta de 2,4%. Na média diária, no entanto, houve queda de 16,67%, já que março teve mais dias úteis que fevereiro. As médias diárias foram de R$ 3,5 bilhões e 123.171 negócios em relação a R$ 4,2 bilhões e 129.003 negócios. As ações que registraram maior giro financeiro foram Petrobras PN, com R$ 9,22 bilhões; Vale PNA, com R$ 8,84 bilhões; Bradesco PN, com R$ 2,80 bilhões; Usiminas PNA, com R$ 2,65 bilhões; e Vale ON, com R$ 1,96 bilhão. O mercado à vista respondeu por 92,8% do volume financeiro total em março, seguido pelo de opções, com 3,8%, e pelo mercado a termo, com 3,4%. O valor de mercado (capitalização bursátil) das 359 empresas com ações negociadas na Bovespa foi de R$ 1,63 trilhão, ante R$ 1,56 trilhão em fevereiro. Maiores ganhos O Ibovespa, principal índice da Bolsa, encerrou março com alta de 4,3%, a 45.804 pontos. As ações componentes do índice que atingiram as maiores altas foram CSN ON (+19,91%); Sadia PN (+17,34%); Comgás PNA (+15,95%); BRT Par ON (+14,11%) e Ipiranga Petróleo PN (+13,80%). No mesmo período, as maiores baixas foram registradas pelas ações Natura ON (-11,94%); TAM PN (-10,83%); Vivo PN (-9,14%); Eletropaulo PNB (-8,22%) e Cosan ON (-4,90%). Investidores As aplicações realizadas por investidores estrangeiros continuaram liderando a movimentação financeira, com participação de 34,52% do volume total, abaixo dos 36,43% registrados em fevereiro. Os investidores institucionais ficaram com 28,85%, ante 26,42%; as pessoas físicas, com 24,95%, ante 22,13%; as instituições financeiras, com 10,19%, ante 13,37%; as empresas, com 1,33%, ante 1,50%; e outros com 0,15%, contra 0,14% registrados em fevereiro. A participação dos investidores estrangeiros nas ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês), incluindo IPOs com anúncios de encerramento publicados de 2 de janeiro a 30 de março de 2007, foi de R$ 7,985 bilhões, correspondendo a 76,7% do valor total das ofertas públicas, que alcançou R$ 10,411 bilhões.