Honda faz recall de 340 automóveis Accord A Honda Automóveis do Brasil informou hoje que está realizando um recall dos modelos Honda Accord EX e do Honda Accord V6, ano 2005, num total 340 automóveis. A montadora está convocando os proprietários dos veículos a comparecerem a partir do dia 27 de março às concessionárias da marca para substituição gratuita do relê da bomba de combustível. Em nota, a empresa explica que a iniciativa é preventiva. "Até o momento nenhuma ocorrência foi detectada, porém em algumas unidades o dispositivo pode apresentar falha, interferindo no funcionamento adequado do motor e, em casos extremos, ocasionar a parada do motor, o que acarretaria risco à condução", informa. Segundo a Honda, a substituição do componente levará aproximadamente quinze minutos, motivo pelo qual recomenda-se o agendamento prévio na concessionária. A campanha se estenderá até 26 de setembro de 2007 e abrangerá os veículos com numeração de chassi abaixo relacionada: Honda Accord EX: 3HGCM56305G500141 a 3HGCM56305G500300 Honda Accord V6: 3HGCM66505G500201 a 3HGCM66505G500380