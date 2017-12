Honda obtém decisão da Justiça contra Sundown A Honda conseguiu na Justiça a suspensão da fabricação, exibição e venda das motocicletas WEB C100 e sua versão Evo, produzidas pela concorrente Sundown. A empresa obteve, em primeira instância, uma tutela antecipada, concedida antes de se julgar o mérito da ação. A Sundown é acusada de desrespeitar duas patentes da Honda, ao ter criado em suas motos um porta-objetos debaixo do assento. ?Estamos defendendo nossos direitos?, disse Kazuo Nozawa, vice-presidente da Honda South America. Segundo ele, é a primeira vez que a empresa move uma ação por quebra de patentes contra um concorrente no Brasil. A Sundown foi notificada ontem e, segundo seu departamento jurídico, tem 15 dias para responder à citação. Ela deve recorrer nos próximos dias. A fabricação das motocicletas não foi suspensa. A decisão da juíza Márcia Silva Araújo de Carvalho, da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, define que ?os réus, imediatamente, se abstenham de fabricar, usar, exibir, vender ou colocar à venda motocicletas Sundown WEB 100, ou qualquer outro modelo contendo as invenções protegidas pelas patentes PI 9804584-9 e PI 9804583-0, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00?. As patentes foram registradas em 11 de novembro de 1998 no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O processo começou no segundo semestre de 2005 e tem como autor a matriz japonesa da Honda. A Sundown tem parceria tecnológica com a chinesa Jinan Qingqi. No primeiro semestre, as motos da Sundown afetadas pela decisão tiveram cerca de 2% do mercado brasileiro, com 11,6 mil unidades vendidas. Os modelos custam R$ 4,8 mil e R$ 5,1 mil, dependendo da versão. Os modelos concorrentes da Honda, com preços de R$ 4,89 mil e R$ 5,56 mil ficaram com 15%, vendendo 101,9 mil unidades.