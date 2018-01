Hong Kong cai 0,32%; Cingapura, na máxima em 6 anos A Bolsa de Hong Kong terminou a quinta-feira em baixa, refletindo cautela dos investidores com o setor imobiliário e com as ações da Hutchison Whampoa, a terceira maior companhia da bolsa. A estréia de sua unidade italiana de telefonia de terceira geração continua travada, por conta de dificuldades regulatórias. O índice Hang Seng fechou o dia em queda de 50,61 pontos (0,32%), em 15.691,69 pontos. Na Coréia do Sul, as ações fecharam em leve baixa. O índice Kospi encerrou em 1.374,44 pontos, queda de 1,53 ponto (0,11%). Em Cingapura, o índice Strait Times fechou em nova máxima em seis anos, pelo segundo dia, puxado pela queda dos preços do petróleo e pelo desempenho positivo das ações em Wall Street. No fim da sessão, o índice registrava ganho de 9,65 pontos (0,40%), em 2.441,39 pontos. Na Bolsa de Manila, nas Filipinas, o índice PSE subiu 15,85 pontos (0,74%) e fechou em 2.159,37 pontos. Em Bangcoc, na Tailândia, a o índice SET fechou em queda de 13,50 pontos (1,78%), em 746,86 pontos. Na Indonésia, o índice JSX, da Bolsa de Jacarta, subiu 2,69 pontos (0,22%) e terminou a sessão em 1.243,39 pontos. As Bolsas da China, Taiwan e da Malásia permaneceram fechadas, por causa de feriado do ano-novo chinês.