Hong Kong fecha em alta de 0,18%; China cai 2% A Bolsa de Hong Kong fechou em alta moderada, sustentada pelo setor imobiliário, depois que o HSBC anunciou redução das taxas de juro para empréstimos imobiliários. O índice Hang Seng registrava alta de 27,62 pontos (0,18%) no fim do dia, em 15.450,88 pontos. A Bolsa da China recuou com realização em blue chips, depois da máxima em 11 meses do índice Shanghai Composto. No fechamento, o índice registrava queda de 2,2%, em 1.270,63 pontos. O índice Shenzhen Composto recuou 2,6%, para 310,61 pontos. A Bolsa da Coréia do Sul avançou com ações sensíveis a oscilações no preço do petróleo, como do setor aéreo. O índice Kospi encerrou em 1.314,32 pontos, alta de 10,48 pontos (0,80%). Na Bolsa de Taipé, Taiwan, o mercado foi influenciado pelo comportamento positivo de Wall Street ontem. O índice composto subiu 85,44 pontos (1,29%) e fechou em 6.683,93 pontos. Na Malásia, a Bolsa de Kuala Lumpur fechou em alta de 0,93 ponto (0,10%), em 928,10 pontos. Em Cingapura, o índice Strait Times fechou em alta de 10,49 pontos (0,43%), em 2.434,66 pontos. Na Bolsa de Manila, nas Filipinas, o índice PSE subiu 2,33 pontos (0,11%) e fechou em 2.076,42 pontos. Na Indonésia, o índice JSX, da Bolsa de Jacarta, subiu 0,93 ponto (0,08%) e terminou a sessão em 1.237,87 pontos. Na Tailândia, o índice SET terminou o dia em 9,43 pontos (1,3%), em 735,16 pontos.