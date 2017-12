Hong Kong fecha em alta de 0,41%; Coréia recua 0,3% A Bolsa de Hong Kong fechou em leve alta, limitada pela ausência de interesse dos investidores. O índice Hang Seng encerrou o dia em alta de 0,41%. Na Bolsa chinesa, as ações caíram com realização entre blue chips e seguradoras. O índice Shanghai Composto fechou em baixa de 1,6% e o Shenzhen em queda de 1,4%. Na Coréia do Sul, o índice Kospi fechou em baixa de 0,3%, pressionado pela venda de ações do Korea Exchange Bank, que despencaram 7,1%. As perdas foram causadas pelo anúncio de venda de 8,1% da participação do Commerzbank, da Alemanha, na instituição. Em Taiwan, o índice composto da Bolsa de Taipé fechou em alta de 0,5%, na esteira de Wall Street ontem e antes de o país ter sua recomendação rebaixada pela Merrill Lynch. Depois do fechamento, a corretora reduziu para underweight sua recomendação para o mercado acionário de Taiwan, citando preocupações com a tensão política com a China, assim como ausência de atratividade das ações domésticas. Na Bolsa de Cingapura, o índice Strait Times fechou em queda de 0,10%; em Manila, nas Filipinas, o PSE terminou o dia em alta de 0,11%; na Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, o índice composto caiu 0,19%; em Jacarta, Indonésia, o índice JSX fechou em alta de 0,84%; na Tailândia, o índice SET da Bolsa de Bangcoc fechou com ganho de 0,57%.