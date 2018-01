Hong Kong fecha em alta de 0,79%; Seul ganha 1,16% A Bolsa de Hong Kong fechou em alta, liderada por compras de papéis no setor imobiliário, ainda na esteira da redução das taxas de empréstimo pelo HSBC na sexta-feira. O índice Hang Seng subiu 122,98 pontos (0,79%) e fechou em 15.598,67 pontos. Na China, as ações fecharam praticamente estáveis. O índice Shanghai composto subiu 0,01% e fechou em 1.267,64 pontos. O Shenzen Composto caiu 0,06% e fechou em 308,82 pontos. A Bolsa da Coréia do Sul foi sustentada pelos papéis de corretoras, na expectativa de que poderão oferecer serviços financeiros. Ontem, o Ministério das Finanças e Economia revelou planos para desregulamentar o setor financeiro, permitindo que as corretoras estabeleçam companhias financeiras para administração de ativos e atuação nos mercados futuros. O índice Kospi fechou em alta de 15,52 pontos (1,16%), em 1.348,25 pontos. Em Taiwan, as ações subiram com papéis do setor de semicondutores, o que minimizou o efeito negativo das perdas de sexta-feira em Wall Street. O índice composto da Bolsa de Taipé ganhou 12,80 pontos (0,19%) e fechou em 6.686,55 pontos. Em Cingapura, o índice Strait Times avançou 0,43 ponto (0,02%) e fechou em 2.431,77 pontos. Em Manila, nas Filipinas, o índice PSE caiu 18,06 pontos (0,86%) e fechou em 2.084,10 pontos. Em Kuala Lumpur, Malásia, o índice composto caiu 1,29 ponto (0,14%) e fechou em 925,18 pontos. A Bolsa de Jacarta, Indonésia, fechou em alta de 3,93 pontos (0,32%) e terminou o dia em 1.247,41 pontos. Em Bangcoc, na Tailândia, o índice SET caiu 4,70 pontos (0,64%) e fechou em 734,65 pontos.