Hong Kong fecha em alta seguindo aumento do petróleo A bolsa de Hong Kong encerrou em alta nesta segunda-feira, descolando-se da queda em mercados regionais. O índice Hang Seng subiu 0,4%, liderado por empresas de energia depois que o anúncio do fechamento de um poço de petróleo da BP no Alasca, após um vazamento, fez os preços da commodity subirem US$ 1,24, para US$ 76 , no mercado asiático. A bolsa chinesa encerrou o dia em baixa, ainda em razão das preocupações dos investidores sobre novas ofertas públicas iniciais, o que levou à queda do volume negociado. O Xangai Composto caiu 1,5% e o Shenzhen Composto teve baixa de 1,9%. As ações da CITIC Securities caíram 2,9% e as do Banco da China, 1,8%. Os papéis da Shanxi Taigang Stainless Stell caíram 2%. O yuan subiu e no fim do dia o dólar valia 7,9687 yuans no sistema automático de preços, de 7,9773 de sexta-feira. Em Taiwan, o índice Taiwan Weighted da bolsa de Taipé registrou baixa de 0,4% com o temor de que as relações entre o país e a China continental piorem. Os setores automobilístico, de construção e turismo lideraram a queda. O índice Kospi, da Bolsa sul-coreana, caiu 1,15% com fortes vendas de papéis dos setores de tecnologia e bancário. ?Os investidores continuam preocupados com a queda do ritmo econômico nos EUA, mesmo com o aumento das expectativas de que o Federal Reserve vá interromper seu ciclo de aumento de taxa de juros?, disse Lee Gun-Ung, analista da Daewoo Securities. Em Manila, o índice PSE Composto teve alta de 0,7%, liderado pelas blue chips Philippine Long Distance Telephone Co. (PLDT) e Ayala Land. Os papéis da PLDT foram os mais negociados do pregão e subiram 0,5%. As ações da Ayala Land tiveram aumento de 3,8%. A Ayala apresenta ainda hoje e a PDLT deve divulgar amanhã os resultados financeiros do segundo trimestre e primeiro semestre deste ano. A atividade no mercado australiano foi reduzida em razão de um feriado no Estado de Nova Gales do Sul, do qual Sydney é a maior cidade. Os preços do petróleo tiveram forte alta nesta segunda-feira em razão do fechamento de um poço de extração da BP no Alasca. O índice S&P/ASX 200 encerrou o dia em alta de 5,7 pontos, ou 0,1%. ?É surpreendente que tenhamos estabilidade?, disse o chefe de vendas institucionais da Goldman Sachs JB Were?s, Patrick Crabb. ?Eu acho que se tivéssemos todo mundo operando no mercado, poderíamos ter fechado com 20 pontos a menos?. Na Malásia, o índice composto de 100 blue-chips fechou em ligeira alta de 0,05%. Em Cingapura, o índice Strait Times teve queda de 0,11% e, na Indonésia, o JSX Composto encerrou o dia em alta de 1,02%. (As informações são da Dow Jones).