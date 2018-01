Hong Kong fecha quase estável, China sobe com bancos A Bolsa de Hong Kong fechou praticamente estável, com investidores optando pela cautela antes do depoimento do presidente do Fed, Ben Bernanke, hoje. O índice Hang Seng registrava alta de 2,94 pontos (0,02%) no fim do dia, em 15.423,26 pontos. Na Bolsa da China, as ações subiram alavancadas pelo setor bancário, na esteira do avanço a nível recorde das ações da China Construction Bank, em Hong Kong. Os papéis da instituição ganharam com especulações de que poderá ser incluso no índice Hang Seng (de Hong Kong) em agosto. O índice Shanghai Composto, da Bolsa chinesa, fechou em alta de 1%, em 1.299,17 pontos, maior nível desde 9 de março. O índice Shenzhen Composto subiu 0,1%, para 318,99 pontos. A Bolsa da Coréia do Sul caiu com realização de lucros no setor de tecnologia. O índice Kospi encerrou em 1.303,84 pontos, queda de 24,37 pontos (1,83%). Na Bolsa de Taipé, Taiwan, o índice composto caiu 14,48 pontos (0,22%) e fechou em 6.598,49 pontos. A queda foi puxada também pelo setor financeiro. Na Malásia, a Bolsa de Kuala Lumpur fechou em alta de 1,66 ponto (0,18%), em 927,17 pontos. Em Cingapura, o índice Strait Times fechou em baixa de 16,81 pontos (0,69%), em 2.424,17 pontos. Na Bolsa de Manila, nas Filipinas, o índice PSE subiu 4,20 pontos (0,20%) e fechou em 2.074,09 pontos. Na Indonésia, o índice JSX, da Bolsa de Jacarta, subiu 6,56 pontos (0,53%) e terminou a sessão em 1.236,94 pontos.