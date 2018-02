Hong Kong fica estável nesta quinta-feira A Bolsa de Hong Kong registrou ligeira alta nesta quinta-feira, com as expectativas de que a economia dos EUA vá manter sua expansão, fator-chave para o crescimento dos ganhos no próximo ano. O índice Hang Seng fechou estável, com alta de 0,05%. ?A situação econômica nos EUA é melhor do que a esperada. A confiança do consumidor está crescendo, as vendas de imóveis domésticos estão subindo e há ainda chance de que as taxas de juros caiam no próximo ano?, disse Steven Leug, diretor de vendas institucionais da UOB KayHian Ltd. O window dressing no final do trimestre estimulou os negócios hoje no mercado chinês. O Xangai Composto subiu 0,7% e o Shenzhen Composto teve alta de 0,9%. ?Alguns fundos atuaram fortemente para melhorar seus balanços no final de setembro?, disse Zhou Lin, analista da Huatai Securities. China Merchants Bank subiu 3,5%, com a crescente demanda pelos papéis do banco de Hong Kong. Air China teve alta de 1,8%; Southern Air avançou 0,7% e Eastern Air subiu 0,4%. O yuan subiu e no fim do dia o dólar caía para 7,8970 yuans no sistema automático de preços, de 7,9020 yuans de quarta-feira. O pregão em Taiwan registrou baixa hoje, em razão da realização de lucros e da reformulação mensal do índice Morgan Stanley Capital International, negociado em Cingapura. O Taiwan Weighted caiu 0,9%, para 6.885,12 pontos. ?Investidores estrangeiros devem rolar suas posições futuras e vender suas posições à vista para fazer arbitragem?, disse um trader da PNB Paribas. ?Empresas de setores tradicionais da economia tiveram um bom retorno recentemente, então, houve realização de lucros?. Advanced Semiconductor Engineering caiu 3,6% e Media Tek sofreu desvalorização de 2%. Taiwan Semiconductor Manufacturing fechou estável, enquanto sua rival United Microelectronics teve baixa de 0,5%. O principal índice da Bolsa sul-coreana subiu nesta quinta-feira, liderada por papéis de corretoras, pois há crescentes expectativas sobre consolidação no setor. Além disso, as principais produtoras de chips também tiveram ganhos, com a perspectiva de ganhos no terceiro trimestre. O índice Kospi subiu 0,8%. Os papéis da Daewoo Securities registraram alta pelo quarto dia consecutivo - com avanço de 2,5% hoje. Meritz Securities subiu 2,8% e Seul Securities registrou aumento de 3,1%. Não houve negociações hoje na Bolsa de Manila em razão da passagem do tufão Xangsane pelo território filipino. Pelo menos quatro pessoas morreram em decorrência das enchentes, deslizamentos e quedas de árvores. O mercado australiano registrou alta nesta quinta-feira, liderado por ganhos em papéis do setor minerador e estimulado por notícias de que Rinker, Bramble e Foster?s podem ser alvo de aquisição por outras empresas. O índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,4%, aos 5.113,9 pontos. Os participantes do mercado disseram que houve uma melhora substancial das perspectivas, graças às informações sobre compra de empresas e do bom desempenho dos mercados globais. BHP Billiton subiu 0,9% e Rio Tinto avançou 1,1%. O setor de energia também teve bons resultados, com Woodside Petroleum registrando aumento de 1%. Na Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia), o índice composto de 100 blue chips fechou com alta de 0,26%. Em Cingapura, o Strait Times encerrou com ganho de 0,39% e na Bolsa de Jacarta (Indonésia), o índice JSX Composto terminou o pregão em alta de 0,71%. As informações são da Dow Jones.