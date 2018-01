Hong Kong recua 0,1% com queda de imobiliárias O recuo de preços de ações de companhias imobiliárias forçou a queda do índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong, que caiu 0,1%. Henderson Land recuou 6,3%. Sun Hung Kai caiu 1,27% e Cheung Kong Holdings declinou 1,29%. Mas China Construction Bank ganhou 3,3% e China Netcom Group subiu 3,1%. Um forte declínio nas cotações internacionais das commodities metálicas puxou para baixo as ações das mineradoras e pressionou os principais índices da Bolsa de Xangai, na China. O Xangai Composto caiu 1% e o Shenzhen Composto, 2,8%. Segundo os analistas, novas quedas podem ocorrer em reação aos dados divulgados no final do dia sobre a oferta monetária no país, que podem levar o governo a tomar medidas para controlar o excesso de liquidez. O governo chinês divulgou hoje que o M2, a mais ampla medida da oferta de dinheiro no país, cresceu 17,1% no fim de outubro em comparação com o mesmo mês do ano passado. O dado supera os 16,8% do final de setembro e também é maior do que o estimado pelos economistas. As mineradoras foram as principais perdedoras do dia. Yunnan Copper baixou 5,3% e Jiangxi Copper teve perda de 6,7%. O índice Taiwan Weighted, da Bolsa de Taipei, em Taiwan declinou 0,5%. Porém, as ações da indústria de papel e do setor imobiliário tiveram fortes altas: Chung Hwa Pulp subiu 5,8% e Goldsun Development & Construction avançou 5,4%. Na Coréia do Sul, o índice Kospi da Bolsa de Seul atingiu uma alta modesta, de 0,1%. Fortes ganhos com as ações das empresas de tecnologia ofuscaram as perdas no setor de construção naval. Samsung Electronics aumentou 1,6% e Hynix Semiconductor ganhou 2,6%. Entre os estaleiros, Hyundai Heavy Industries recuou 5,7%, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering perdeu 2,8% e Samsung Heavy Industries caiu 5%. A queda na cotação dos metais se refletiu também na Bolsa de Sydney, na Austrália, onde o índice S&P/ASX 200 caiu 0,3%. BHP Billiton perdeu 3,9% e Rio Tinto baixou 3,7%. No mercado de ações de Manila, nas Filipinas, o índice PSE Composto perdeu 0,6%, depois de ter atingido, na sexta-feira, o maior total de pontos dos últimos nove anos. Ayala, a ação mais negociada, teve alta de 2%, enquanto Philippine Long Distance Telephone (PLDT) recuou 2,3% após realização de lucros. Na Malásia, o índice composto de 100 principais blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur recuou 0,24%. Na Bolsa de Cingapura, o índice Strait Times avançou 0,07%. Na Indonésia, o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta fechou em baixa de 1,54%. As informações são da Dow Jones.