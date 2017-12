Hong Kong reverte perdas e fecha com ligeira alta O índice Hang Seng, da bolsa de Hong Kong, reverteu a queda registrada durante a sessão e fechou em alta de 0,1%. Ações de empresas de construção foram alvo de fortes compras em razão da perspectiva de novos projetos na China continental. A maior alta do dia foi de Hang Lung Properties - que subiu 1,9% - depois da assinatura de um protocolo de intenções para a construção de um complexo comercial na cidade chinesa de Changsha. A Bolsa da China fechou hoje praticamente estável, com a pressão de baixa representada pelo aumento do compulsório bancário sendo ofuscada pela compra de papéis subvalorizados. O Xangai Composto encerrou o dia em alta de 0,04% e o Shenzhen Composto subiu apenas 0,02%. Na sexta-feira, o Banco da China anunciou que a partir de 15 de agosto 15 bancos terão de aumentar seus depósitos compulsórios para 8,5%. Segundo analistas, a medida vai retirar 150 bilhões de yuans do sistema bancário. O yuan caiu e no fim do dia o dólar subia para 7,9841 no sistema automático de preços, de 7,9855 de sexta-feira. A queda de 0,9% do Taiwan Weighted (aos 6.359 pontos) foi influenciada pela baixa dos papéis de tecnologia registrada na sexta-feira em Wall Street. O recuo da perspectiva de lucro da Dell para o segundo trimestre teve forte influência no desempenho do mercado nesta segunda-feira, já que empresas como a fabricante de placas-mãe Asustek são fornecedoras da Dell e devem ter seu número de encomendas reduzido. O índice Kospi, do mercado sul-coreano, iniciou a semana em baixa de 0,6%, aos 1.263,35 pontos, depois de ter caído 1,8% durante a primeira parte do pregão. O recuo do mercado foi liderado pelos papéis de grandes empresas de tecnologia como Samsung Electronics e LG Philips. Segundo So Jang-Ho, analista da NH Investment & Securities, as preocupações decorrentes do possível aumento da taxa básica de juros pelo Banco Central da Coréia do Norte influenciaram negativamente o mercado. A Bolsa australiana recuou 0,5% e encerrou o dia aos 4.934,4 pontos, mas chegou a registrar 4.901,7 durante o pregão, influenciada pela queda das Bolsas norte-americanas e do preço dos metais na sexta-feira. Além disso, informações domésticas mantêm a pressão de aumento da taxa de juros sobre o Banco Central. Apesar da baixa do índice S&P/ASX 200, os papéis da Newcrest Mining subiram 2,7% com a informação de que sua produção trimestral não foi pior do que a esperada. O Índice Composto da bolsa da Malásia fechou em baixa de 0,3%. O mercado filipino não funcionou nesta segunda-feira. (As informações são da Dow Jones).