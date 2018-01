Hong Kong segue Tóquio e cai 1,2%, Xangai sobe 2,3% A Bolsa de Hong Kong fechou em baixa, seguindo o fraco desempenho de Tóquio, mas analisas acreditam em recuperação nesta semana. O índice Hang Seng recuou 1,2%. China Mobile caiu 2,7%, mesmo depois de informar forte crescimento em novos assinantes em outubro. Foram adicionados 4,6 milhões de novos usuários no mês passado, o maior crescimento mensal registrado por uma operadora de telefonia móvel. HSBC caiu 0,9%, a sexta queda em sete dias devido aos sues resultados ruins na unidade norte-americana. China Construction Bank subiu 1%. A tendência de valorização de longo prazo do yuan continuou a ajudar as ações de bancos negociadas na Bolsa de Xangai, na China. A queda nos preços do petróleo cru, por sua vez, impulsionou as ações da refinaria gigante Sinopec. Ambos os fatores elevaram o índice Xangai Composto em 2,3%, na quinta alta consecutiva. O índice alcançou o maior total de pontos desde 27 de julho de 2001 e fechou com 2.017,28 pontos. O Shenzhen Composto subiu 0,5%. China Merchants Bank saltou 6,6%; Banco Comercial e Industrial da China (ICBC, na sigla em inglês) avançou 3,2%. China Petroleum & Chemical, maior refinaria do país, mais conhecida como Sinopec, aumentou 7,8%. No sistema automático de preços, o dólar era cotado a 7,8667 yuans às 7h15 (5h15 no horário de Brasília), contra 7,8700 yuans no fechamento de sexta-feira. O enfraquecimento da moeda norte-americana nos mercados internacionais levou o yuan a se recuperar da desvalorização verificada na semana passada. A Bolsa de Taipei, em Taiwan, encerrou o pregão praticamente estável, pressionada pelo resultado fraco das demais bolsas asiáticas. As ações de tecnologia garantiram a leve alta do índice Taiwan Weighted em 0,03%. Siliconware Precision Industries aumentou 4% e Powertech Tech subiu 4,4%. Na Coréia do Sul, a Bolsa de Seul acompanhou a tendência da Bolsa de Tóquio, onde o índice Nikkei 225 baixou 2,3%, e o índice Kospi fechou em baixa de 0,7%. Hyundai Motor e Daewoo Securities perderam 2,3%. Realizações de lucros puxaram fortemente para baixo o índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney, na Austrália. Em meio a um grande volume de negócios, o índice caiu 1,8%, também acompanhando a tendência de Tóquio. As ações de bancos lideraram a queda, com o National Australia Bank declinando 2,8%. O governo completou a privatização da gigante de telecomunicações Telstra, ao vender a terceira tranche de ações da companhia, que totalizavam uma participação de 35% (a participação total do governo era de 51,8%). Mas as os papéis caíram 3,2% devido à migração de muitos investidores para os recibos parcelados (?installment receipts?) da empresa. A notícia de que a produção mensal de metais e minérios da China aumentou 41% levou a uma nova queda nas ações da BHP Billiton (declínio de 1,7%) e da Rio Tinto (baixa de 2,4%). Na Bolsa de Manila, nas Filipinas, o índice PSE Composto ficou praticamente estável, com alta de 0,03%. Ayala Land subiu 1,7% e Philippine Long Distance Telephone (PLDT) teve alta de 0,2%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur teve alta de 0,7%. Na Bolsa de Cingapura, o índice Strait Times fechou a sessão em baixa de 1,48%. Na Bolsa de Jacarta, na Indonésia, o índice JSX Composto terminou o pregão com valorização de 0,71%. As informações são da Dow Jones.