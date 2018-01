Hong Kong sobe com procura por ações de teles A procura por boas ofertas de papéis de empresas de telecomunicações chinesas levou a Bolsa de Hong Kong a fechar em alta nesta sexta-feira, após quatro dias seguidos de perdas. O índice Hang Seng subiu 0,49%, fechando aos 19.442,01 pontos. O estrategista da Phillip Capital Managemente Ltd., Y. K. Chan, alerta que a correção do mercado ainda não terminou. A procura pelas ações das companhias chinesas de telecomunicações deve-se ao fato de os investidores as virem como boas ofertas após seu declínio nesta semana, segundo analistas. China Mobile valorizou-se 0,5%, depois de o banco de investimentos UBS elevar seu preço alvo pela maior operadora chinesa de telefonia celular por número de assinantes para 108 dólares de Hong Kong, de HK$ 80. O papel da tele havia caído 10,1% nas últimas quatro sessões. China Unicom ganhou 1,6% e China Netcom subiu 1,7%, depois de ambas caírem por volta de 8% nos quatro pregões passados. Mas analistas acreditam que as ações estarão sob pressão na próxima semana. ?Apesar da recuperação técnica de hoje, o sentimento geral dos investidores permanece frágil depois do declínio dos mercados nos últimos dias?, disse Kenny Tang, diretor associado da Tung Tai Securities. ?Olhando adiante, os investidores estão desviando sua atenção para os ganhos das corporações. Bons resultados servirão como um estimulante para o mercado?, afirmou Tang. Diversas empresas divulgarão seus balanços na próxima semana, das quais HSBC e sua afiliada Hang Seng Bank já na segunda-feira. Uma das maiores altas desta sessão foi da Pacific Century Insurance Holdings, que decolou 35,5%, depois de a belga Fortis NV concordar em pagar 3,53 bilhões de dólares de HK em dinheiro por 50,48% da seguradora. Lenovo caiu 5,6%, depois que a fabricante de computadores divulgou que fará um recall de 205 mil baterias usadas em notebooks por causa de risco de explosão. As baterias são fabricadas pela japonesa Sanyo Electric. Em Taipé, o índice Taiwan Weighted teve baixa de 0,1%. A procura por ações de siderúrgicas quase superou o impacto das quedas nos demais mercados. O índice de siderurgia subiu 1,3%, em razão da expectativa de que China Steel vá elevar os preços do aço para o segundo trimestre durante encontro na próxima semana. As ações da empresa tiveram alta de 1,4%. Já o índice do setor de eletrônicos caiu 0,3%. O mercado filipino fechou em queda de 1,6%, aos 3.140,34 pontos, perdendo parte dos ganhos de ontem (quando subiu 4%), seguindo os resultados de outras Bolsas do sudeste asiático. Os papéis do conglomerado SM Investments Corp tiveram baixa de 1,4% e PLDT registrou perdas de 0,2%. Ayala Corp recuou 1,8%. ?O que nós vimos hoje mostra que os investidores estão vagamente preocupados com a economia global?, disse Jonathan Ravelas, estrategista do Banco de Oro Universal Bank. Em Seul, o índice Kospi caiu 0,2%, fechando em 1.414,47 pontos, em um pregão com grande volume de negociações. ?Os investidores começaram a vender ações em razão das incertezas sobre alguns eventos importantes que ocorrerão na próxima semana?, disse Lee Kyung-Soo, da Daewoo Securities. A expectativa de volatilidade se deve em razão do triplo vencimento e da realização do Congresso do Partido do Povo na China. Papéis de empresas do setor imobiliário registraram perdas, já que as esperadas alterações nas leis do setor não foram aprovadas. Daewoo Engineering & Construction caiu 3,7%. Posco surpreendeu o mercado, com alta de 3,1%, provocada pela informação de que a empresa de Warren Buffett detém 4% da companhia. Hyundai Motor teve baixa de 0,3%. A empresa divulgou que suas vendas mensais tiveram queda de 5,9%. Os investidores em Sydney continuam preocupados com a possibilidade de ocorrência de mais volatilidade nos mercados americanos. O índice S&P/ASX 200 registrou baixa de 0,4%, aos 5.786 pontos, o pior resultado em quatro semanas. ?O mercado americano estava um pouco instável ontem, então, ninguém quer ser herói antes do final de semana?, disse um veterano trader institucional. BHP Billiton recuou 0,8%. ANZ Bank teve baixa de 1,1% depois de revelar que alguns analistas estão subestimando as provisões para créditos podres. Os papéis do grupo Foster's perderam 1,6%, mas as ações do Macquarie Bank subiram 1,7%, depois que a empresa elevou sua previsão de lucros para o segundo semestre. Ironbark Gold avançou 46% em razão das notícias sobre a aquisição de um projeto de extração de zinco na Groelândia. Na Indonésia, o mercado acionário fechou estável, com o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta fechando em alta de 0,03%, aos 1.760,11 pontos, com ganhos das companhias de telecomunicações e de mineração mantendo o índice no terreno positivo. "O mercado permanece em consolidação, à espera do anúncio sobre a nova política para a taxa de juro que o banco central fará na próxima terça-feira", disse um operador. A expectativa é de que a taxa recue de 9,25% para 9%. A peso-pesado Telkom subiu 1,1%; a mineradora Timah teve alta de 5,6%, mas BCA caiu 2%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips recuou 1,37%, a 1.164,68 pontos e, em Cingapura, o índice Strait Times perdeu 0,45%, fechando aos 3.078,74 pontos. As informações são da Dow Jones.