Hong Kong sobre 0,1% com solidez de fundamentos Hong Kong encerrou o dia em alta, recuperando-se de uma queda de quase 1% durante o pregão, graças a sólidos fundamentos após a boa performance de recentes ofertas públicas iniciais de ações. O índice Hang Seng subiu 0,1%. ?O índice se recuperou de suas perdas durante as negociações com os fundamentos positivos do mercado?, tais como fortes dados macroeconômicos e a boa performance dos papéis recentemente lançados, disse Peter Lai, diretor da DBS Vickers Securities. As exportações de Hong Kong subiram 9,9% em agosto, muito mais do que o esperado, disseram economistas. Esse resultado se seguiu a uma alta de 10,7% em julho e a um aumento de 6,7% em junho. As ações na Bolsa da China encerraram o dia perto do melhor desempenho em 30 meses, estimuladas pelo window dressing de fim de trimestre. O Xangai Composto subiu 0,9% - para 1.752,42 pontos - e o Shenzhen Composto teve alta de 1% (438,90 pontos). Segundo analistas, os reguladores do mercado devem se certificar de que o mercado se manterá forte para o lançamento inicial de ações do ICBC, no dia 27 de outubro, em Xangai. E acreditam que eles apoiarão o mercado diretamente ou indiretamente, por meio dos investidores institucionais. Bancos e empresas do setor imobiliário registraram ganhos em razão da recente apreciação do yuan. China Minsheng Banking subiu 3,9%; China Merchants Bank teve alta de 1,4% e Shenzhen Development Bank avançou 2,6%. China Vanke subiu de 2,3% e Beijing Tianhong Baoye Real Estate subiu 10%. O yuan caiu e no fim do dia o dólar subia para 7,9079 yuans no sistema automático de preços, de 7,8962 yuans de quinta-feira. ?Depois de cair abaixo do nível de 7,900 yuans, o dólar finalmente subiu?, disse um dealer de um banco de Shenzhen. "O yuan não pode se valorizar indefinidamente.? Dealers esperavam que o dólar encontrasse sustentação aos 7,900 yuans, mas esse nível foi facilmente rompido pela primeira vez ontem, depois que a paridade central foi fixada aos 7,898 yuans. Os ganhos com papéis do setor financeiro - estimulados por atividades de fusão e aquisição no setor - foram ofuscados pela queda de ações de tecnologia em Taipé, já que há grandes preocupações sobre a perspectiva de ganho dessas empresas. Por isso, o índice Taiwan Weighted encerrou o dia estável, com leve queda de 0,03%. Os papéis do Hsinchu International Bank subiram 6,9% depois do anúncio de que o Standard Chartered vai pagar um prêmio de 31,4% sobre o preço de fechamento, um negócio avaliado em US$ 1,2 bilhão. O Citigroup informou que vai comprar o Bank of Overseas Chinese, do Polaris Financial Group, de Taiwan. As quedas no setor de construção superaram os ganhos de papéis de tecnologia e o índice Kospi fechou com leve queda de 0,02% nesta sexta-feira. LG Philipis LCD subiu 2,8% em razão da visão de que suas ações estão subvalorizadas. Os papéis da empresa caíram 18,1% nas últimas duas semanas, em razão das preocupações sobre seus resultados no terceiro trimestre. Hynix Semiconductor teve alta de 0,8%, a terceira consecutiva no pregão. As ações de construtoras caíram em razão do receio de que o governo pode pedir que essas empresas revelem seus custos de construção. Hyundai Engineering & Construction teve queda de 2,1% e GS Engineering & Construction registrou baixa de 3,2%. A Bolsa filipina permaneceu fechada, após a passagem, ontem, do tufão Xangsane pelo país. Escolas e serviços públicos também não funcionaram na capital, Manila. Enchentes e deslizamentos e terra deixaram pelo menos 48 mortos no país. O mercado de ações australiano registrou seu melhor nível em três semanas. O índice S&P/ASX 200 subiu 0,8%, aos 5.151,1 pontos. O volume foi maior hoje devido às atividades relacionadas ao vencimento das opções de setembro. Segundo o economista Martin Arnold, da CommSec, o aumento porcentual registrado pela bolsa nesta semana foi o maior desde março de 2003. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) fechou em queda de 0,14%. Em Cingapura, o índice Strait Times encerrou com ganho de 0,03%. Na Bolsa de Jacarta (Indonésia), o JSX Composto terminou em alta de 0,05%. As informações são da Dow Jones.