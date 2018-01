Hong Kong tem 8 sessões em alta; Sensex bate recorde A Bolsa de Hong Kong completou 8 sessões em alta, com giro financeiro robusto, em conseqüência da demanda por investidores institucionais e do otimismo sobre a economia local. O índice Hang Seng subiu 176,81 pontos (1,1%), para 15.812,53 pontos, com volume de 42,35 bilhões de dólares de Hong Kong, o equivalente a US$ 5,46 bilhões. O giro é o mais robusto desde 7 de janeiro do ano passado, quando o movimento financeiro foi de 43,82 bilhões de dólares de Hong Kong. Na Índia, o índice Sensex bateu novo recorde de fechamento, após os investidores fecharem seus contratos futuros de fevereiro. As compras vigorosas de ações da Oil & Natural Gas, que subiram 1,1%, ajudaram a dar suporte para o índice, que subiu 19,73 pontos (0,2%), para 10.244,05 pontos. As ações das siderúrgicas também se destacaram no bloco positivo, reagindo a notícias sobre aumento de preços do aço laminado na China. A Tata Steel subiu 2% e a JSW Steel, 2,8%. Na China, a alta das ações de empresas com sede local, mas negociadas no pregão de Hong Kong, impulsionou os papéis no mercado chinês. O índice Xangai Composto subiu 0,4%, para 1.288,85 pontos. O índice KLSE Composto, da Malásia, subiu 3,11 pontos (0,3%), para 927,51 pontos, com os ganhos de ações de empresas presentes no índice que apresentaram lucros saudáveis. As ações das empresas frigoríficas e abatedoras de aves recuperaram parte das perdas de ontem, quando o governo informou que cinco de sete pessoas colocadas em observação não estavam infectadas pelo vírus H5N1 da gripe aviária. A Cab Cakaran subiu 2% e a Emivest, 1,6%. A Farm's Best subiu 6,4% e a Leong Hup, 3,4%. O índice Thai Set, de Bangcoc, fechou em 732,68 pontos, com alta de 4,08 pontos (0,6%). O índice Jacarta Composto, da Bolsa da Indonésia, avançou 7,09 pontos (0,6%), para 1.224,16 pontos. Após dois dias em baixa, o índice Kospi subiu 20,65 pontos (1,5%), para 1.361,23 pontos. Em Cingapura, o Straits Times evoluiu 7,69 pontos (0,3%), para 2.435,58 pontos. O índice de Taiwan Weighted ganhou 56,01 pontos (0,9%), para 6.474,69 pontos.