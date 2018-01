Hong Kong tem alta modesta, puxada por imobiliárias A Bolsa de Hong Kong fechou em alta modesta nesta quinta-feira, liderada pelos papéis de incorporadoras imobiliárias, devido à expectativa de bons resultados de leilão de terrenos que o governo fará terça-feira. O índice Hang Seng fechou em alta de 0,1%, aos 19.265,32 pontos, novo recorde. Investidores esperam fracos negócios nesta sexta-feira devido ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos hoje. Entre os destaques figuraram Cheung Kong (Holdings), que subiu 2,8%, e New World Development, com ganho de 1,8%. China Mobile valorizou-se apenas 0,3%. As ações dos bancos, impulsionadas pela valorização do yuan frente ao dólar, puxaram o índice Xangai Composto da Bolsa de Xangai para o maior nível de fechamento dos últimos cinco anos, pelo sétimo pregão consecutivo. O índice subiu 1% e encerrou com 2.062,36 pontos. O Shenzhen Composto aumentou 0,4%. Segundo os analistas, pode haver realização de lucros nas próximas sessões, mas a baixa deve ser limitada pelos fundos de investimento, atraídos pelas perspectivas otimistas do mercado. O Banco Comercial e Industrial da China (ICBC, na sigla em inglês), a maior companhia listada na bolsa chinesa, teve um ganho de 1,8% e o Banco da China, a segunda maior, avançou 1,9%. De acordo com os analistas, a alta do yuan levará a um aumento dos ativos bancários denominados na moeda local. O yuan teve nova valorização frente ao dólar no mercado de balcão. A moeda norte-americana estava cotada a 7,8596 yuans às 7h40 (de Brasília), ante 7,8645 yuans do fechamento de quarta-feira. Em Taiwan, o índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipei subiu 0,5% e fechou no nível mais alto dos últimos seis meses. A valorização da moeda local favoreceu os setores de cimento, papel e construção civil. Asia Cement avançou 6,9%, Hung Sheng Construction ganhou 4,5% e Chung Hwa Pulp também aumentou 6,9%. Entre as empresas de tecnologia, Asustek teve alta de 1,3% e Acer aumentou 1,7%. Na Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, o índice Kospi fechou com queda de 0,2%, afetado principalmente pelas ações de empresas exportadoras. Hyundai Motor declinou 2,4% e Samsung Electronics caiu 0,9%. O forte desempenho das ações de bancos e a possível compra da cervejaria Foster´s Group explicam a maior parte dos ganhos de hoje da Bolsa de Sydney, na Austrália. Num dia de fraca atividade devido ao feriado de Ação de Graças nos EUA, o índice S&P/ASX 200 subiu 0,4%. As ações da Foster´s chegaram ao fim do pregão com alta de 4,1%, em meio aos rumores de que a belga InBev estaria planejando lançar uma oferta hostil de compra da empresa na próxima semana. De acordo com esses rumores, a InBev estaria disposta a oferecer 7,50 dólares australianos por ação da Foster´s, que fechou o pregão valendo 6,80 dólares australianos. Os boatos surgiram depois que o jornal "Melbourne´s Herald Sun" noticiou, sem revelar a fonte, que a InBev estuda os números da Foster´s. No setor bancário, Westpac subiu 2% e National Austrália Bank aumentou 1,3%. No setor de mineração, BHP Billiton caiu 0,3% e Rio Tinto ficou estável. A companhia aérea Qantas sofreu realização de lucros e recuou 1,4%. Na Bolsa de Manila, nas Filipinas, o índice PSE Composto fechou com um recuo de 1,4%, pressionado pelas realizações de lucros que antecederam o feriado nos EUA. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur avançou 0,26%. Em Cingapura, o índice Strait Times ganhou 0,30% e, na Bolsa de Jacarta, na Indonésia, o índice JSX Composto recuou 0,08%. A Bolsa de Tóquio não operou devido a feriado local. As informações são da Dow Jones.