Hong Kong tem quinta alta recorde de pontos O índice Hang Seng, da Bolsa de Hong Kong, fechou em alta de 0,01%, mas atingiu 18,939,31 pontos, o quinto recorde consecutivo em pontos. Analistas, contudo, esperam uma correção no índice em breve, inclusive devido ao impacto que as eleições legislativas norte-americanas possam ter nos mercados. O principal papel da Bolsa, da China Mobile, caiu 2,5%. As empresas imobiliárias continuaram tendo bons ganhos, devido a um inesperado corte de taxas de juros dos bancos: Sino Land +8,2% e Henderson Land Development +3,8%. Uma pequena correção no preço das ações do setor siderúrgico interrompeu a alta de hoje no índice Shanghai Composto da Bolsa de Xangai, na China. No fim do pregão, o índice apontava ganho de 0,2%, fechando com 1.889,53 pontos, um pouco abaixo da marca psicológica de 1.900 pontos. O Shenzhen Composto recuou 0,2%. De acordo com um analista, a correção era necessária porque algumas ações do setor siderúrgico já acumulavam alta de 20% nas últimas sessões. Baoshan Iron & Steel teve queda de 0,2% e Angang New Steel declinou 0,4%. No mercado cambial, a moeda chinesa se valorizou frente ao dólar devido às vendas de dólares por parte dos bancos, que estão se preparando para o aumento do depósito compulsório anunciado pelo governo. O aumento de 0,5 ponto porcentual entra em vigor no dia 15. Próximo ao fechamento do mercado, o dólar valia 7,8776 yuans no sistema automático de preços, contra 7,8801 yuans de ontem. Os setores de telecomunicações e siderurgia impulsionaram a Bolsa de Seul, na Coréia do Sul. O índice Kospi avançou 0,6%, liderado pelos papéis da KT Corp e da Posco. A KT Corp, maior operadora local de telefonia fixa e serviços de Internet, divulgou resultados melhores que o esperado no terceiro trimestre e suas ações se valorizaram 2,3%. Já a siderúrgica Posco obteve alta de 2,6%. Korea Zinc aumentou 7%, graças à valorização do zinco no mercado internacional. Em Taipei, o índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taiwan subiu 0,9% e atingiu seu maior total de pontos dos últimos cinco meses, impulsionado pelos ganhos em Wall Street e nas bolsas da região. Os investidores esperam novas altas no curto prazo, tendo em vista as expectativas com relação ao quarto trimestre e o baixo preço das ações, já que a crise política em Taiwan impediu que a bolsa local acompanhasse a valorização dos demais mercados da região. Ao mesmo tempo, os investidores monitoram a terceira tentativa dos parlamentares de destituir o presidente Chen Shui-bian, por meio de uma moção de confiança que deve ser votada no fim do mês. O presidente e a primeira-dama estão envolvidos em denúncias de corrupção. O índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney, na Austrália, terminou o pregão de hoje com alta de 0,9%. O índice agora acumula valorização de 15% desde junho e os operadores prevêem ganhos adicionais até o fim do ano. BHP Billiton subiu 2,1% e Rio Tinto aumentou 3,5%. O índice PSE Composto da Bolsa de Manila, nas Filipinas, registrou elevação de 1% e alcançou seu melhor nível de fechamento desde julho de 1997. A blue chip Philippine Long Distance Telephone (PLDT) teve valorização de 9,7% depois de divulgar balanço trimestral com aumento de 27% no lucro líquido em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Banco de Oro subiu 2,3% ante a proximidade da fusão que formará o segundo maior banco do país. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur fechou a sessão com alta de 1%. Na Bolsa de Cingapura, o índice Strait Times encerrou o pregão com ganho de 0,74%. Na Indonésia, o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta terminou o dia com valorização de 0,81%. As informações são da Dow Jones.